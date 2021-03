Sonntag, halb drei, vor dem Wahllokal im Winzerverein Meersburg: Schon an der Tür erinnern Hinweisschilder daran, dass es eine Wahl unter Corona-Maßnahmen ist.

„Bitte nicht auf der Treppe stehen bleiben“ ist da zu lesen. Darunter hängt ein Schild mit einem Piktogramm und dem entsprechenden Hinweis „Achtung Gegenverkehr“.

Bild: Santini, Jenna

Keinen Zutritt hat, wer an coronatypischen Symptomen leidet oder in den vergangenen zehn Tagen Kontakt zu einer an Corona erkrankten Person hatte.

Bild: Santini, Jenna

Weiterhin gelten die Regeln: Maske tragen und Abstand halten. Wie beim Einkaufen oder im ÖPNV ist nur ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz zulässig.

Wer all dies befolgt, kann das Gebäude betreten. An verschiedenen Stellen besteht die Möglichkeit zur Händedesinfektion.

Bild: Santini, Jenna

Gerade ist nicht viel los. Die Wähler kämen in Schüben, erklärt eine der Wahlhelferinnen. Die Frauen nutzen die Pause, um von ihren Stühlen aufzustehen, schnell etwas zu essen und zu trinken, immer mit Distanz zueinander.

Der lange Gang und der große Raum im Winzerverein, der sonst auch zum Wählen und für Gemeinderatssitzungen genutzt wird, ist großzügig gestaltet. Eine lange Tischreihe im Gang markiert Ein- und Ausgang zum Wahlbüro. Pfeile markieren die Laufrichtung.

Ein- und Ausgang zum Wahllokal im Winzerverein Meersburg sind mittels einer langen Tischreihe voneinander getrennt. | Bild: Santini, Jenna

Die Plätze zum Wählen sind im hinteren Teil des Raumes mit dem nötigen Abstand zueinander aufgebaut. Aktuell sind die drei Plätze leer. Bis um 18 Uhr ist noch Zeit zum Wählen.

Bild: Santini, Jenna

