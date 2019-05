von Lorna Komm

Einen vollautomatischen Kuhstall nach den neuesten technischen Standards baut derzeit Jungbauer Siegfried Kienle in Baitenhausen. Bevor die ersten Kühe einziehen, besichtigte Europa-Abgeordneter Norbert Lins auf Einladung der CDU-Ortsgruppe Meersburg die zukünftige Heimat von bis zu 77 Tieren.

Lins, der selber in der Landwirtschaft groß geworden ist, sprach dem 28-jährigen Vollerwerbslandwirt seine Anerkennung aus: „Ein großartiges Vorhaben in einer Region, in der Obst- und Weinbau dominieren.“ Im Bodenseekreis werde seit langem nicht mehr genug Milch und Fleisch produziert und so müsse man jedem dankbar sein, der hier in Milchvieh investiere, sagte der Abgeordnete.

Landwirt plant eigene Aufzucht

Kienle hat derzeit 37 Kühe, die bis zum Beginn des Sommers in den neuen Stall am Ortsausgang von Baitenhausen umziehen sollen. Durch eigene Aufzucht will er dann aufstocken, erzählte er. In dem Stall befinden sich dafür unterschiedliche Bereiche: Abkalbebuchten, in denen die Kälber zu Welt kommen und Strohbuchten, wo sie aufwachsen können. „Je nach Altersstruktur haben die Tiere andere Flächen“, erklärte Kienle.

Melkroboter überwacht Gesundheitszustand der Kühe

Die Tiere können sich frei bewegen. Am vollautomatischen Melkroboter können sich die Tiere zu jeder Tages- und Nachtzeit melken lassen. „Nach jedem Melken reinigt sich die Maschine, es ist also alles sehr hygienisch“, erläuterte der Landwirt. Die Maschine kontrolliere außerdem die Qualität der Milch, sammele Daten über die Milchmenge und überprüfe den Gesundheitszustand der Kuh. Um die Versorgung der Kühe kümmere sich ein Futterroboter; gereinigt werde ebenfalls vollautomatisch.

Investition soll sich in 20 Jahren amortisiert haben

„Für Tierwohl und Tierkomfort haben wir keine Kosten gescheut“, sagte der Jungbauer, der eigenen Angaben zufolge mehr als 1 Million Euro in den Stall investiert hat. Wenn der Milchpreis stabil bleibe, sollte der Betrieb sich in 20 Jahren amortisiert haben, hofft Siegfried Kienle. Sein Futter produziere er zwar nach Biovorschriften, aber er betreibe keinen rein biologischen Futteranbau. „Ich bin konventioneller Landwirt“, betonte er.