von SK

Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich der Mann auf dem Heimweg, als plötzlich ein mit einer Sturmhaube maskierter Mann von einer Mauer heruntersprang und ihn mit einem Messer bedrohte, berichtet die Polizei. Zu seiner Verteidigung trat der 28-Jährige dem Täter mit dem Fuß in den Bauch, woraufhin dieser ohne Beute in Richtung Unterstadt flüchtete. Folgende Beschreibung des Täters liegt der Polizei vor: größere, schlanke Person, maskiert mit schwarzer Sturmhaube, schwarze Jogginghose, bewaffnet mit einem Einhandmesser. Sachdienliche Hinweise sind an das Polizeirevier Überlingen, Telefon 0 75 51/80 40, erbeten.

