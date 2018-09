Die Kriminalstatistik 2017 für Meersburg lässt auf den ersten Blick aufmerken: Die Zahl der Straftaten (285) hat im Vergleich zum Vorjahr um 22,8 Prozent zugenommen, während sie im Kreis sowie im Bereich des Polizeipräsidiums Konstanz leicht zurückging. Doch im Fünf-Jahres-Schnitt (276) seien die Zahlen gar nicht so schlecht. Das betonte Günter Hornstein, Leiter des Polizeireviers Überlingen, als er sie im Gemeinderat präsentierte. Was die Häufigkeitsquote angeht, die Zahl der Straftaten bezogen auf die hochgerechnete Einwohnerzahl, liegt diese in Meersburg zwar höher als im Bodenseekreis, aber niedriger als im Bereich des Präsidiums Konstanz.

108 Diebstähle, 2017 waren es noch 34

Zunahmen gab es vor allem bei den Diebstählen, um 34 Delikte auf 108, und bei den Körperverletzungen: um 19 auf 49. Für das Ansteigen Letzterer seien aber vor allem "zwei etwas schwierige Familien" verantwortlich, relativierte Hornstein. Eine Erhöhung gab es bei den Betrugsdelikten, um vier auf 36. Rückläufig waren die Wohnungseinbrüche, von acht auf drei, und bei den Rauschgiftdelikten, von 14 auf elf. "Es gibt in Meersburg keine Rauschgiftszene, nur auffällige Personen", hielt Hornstein fest. Der Rückgang bei den Einbrüchen sei ein "stückweit auch ein Verdienst der Polizei", dank deren verstärkter Streifentätigkeit sowie Präventions- und Aufklärungsmaßnahmen, die man fortsetzen müsse.

Günter Hornstein, Leiter des Polizeireviers Überlingen, stellte im Gemeinderat die Kriminalstatistik 2017 für Meersburg vor. | Bild: Sylvia Floetemeyer

Die Aufklärungsquote lag insgesamt bei 56,8 Prozent (2016: 65,9 Prozent). "Unser internes Ziel sind 60 Prozent", so Hornstein. Während die Polizei Rauschgift- und Rohheitsdelikte fast ausnahmslos aufklären konnte, lag die Quote bei den Diebstählen nur bei 22,2 Prozent (2016: 41,9 Prozent).

Jugendarbeit zur Prävention

Philipp Wurster (FW) hakte in puncto Jugendkriminalität nach: "In welchen Bereichen ist sie am häufigsten? Was können wir dagegen tun?" Hornstein: "Das übliche jugendtypische: Ladendiebstähle, Sachbeschädigungen." Was Vorbeugung angehe, sei auch die Stadt gefordert. "Jugendarbeit ist ein ganz wichtiges Element zur Prävention."

Peter Schmidt (CDU) klagte über Auswüchse in der Altstadt beim diesjährigen Weinfest, nachdem der Festplatz nachts von der Security geräumt worden sei. Hornstein: "Aus polizeilicher Sicht ist das Weinfest ganz hervorragend gelaufen und war absolut unauffällig." Die Stadt und die Polizei erarbeiteten vor jeder Veranstaltung ein individuelles Sicherheitskonzept. "Wir sind bei den Festen präsent", versicherte Hornstein.

Örtlicher Polizeiposten nachts nicht besetzt

Heinz Frey (FW) fragte, wie lange es nachts daure, bis die Polizei komme, wenn man sie rufe. Das könne man nicht pauschal sagen, so Hornstein. Zwar ist der örtliche Polizeiposten, der laut Hornstein gerade um eine Kraft auf sechs Polizisten verstärkt wurde, nachts unbesetzt. Aber Hornstein versicherte: "Wir haben Meersburg auch nachts im Blick."

