Einblicke in jüdische Lebenswelten, wie er sie in seinem neuen Buch beschreibt, gibt der württembergische Landesrabbiner a. D. Joel Berger bei den jüdischen Kulturwochen in Meersburg. „Gesetz – Ritus – Brauch“, heißt das druckfrische Werk. Es sei ein „meschuggener Titel, wer kauft so ein Buch?“ Das habe ihm ein Freund vorgehalten, erzählt Berger lächelnd.

Gesetz, Ritus und Brauch untrennbar verbunden

Doch Gesetz, Ritus und Brauch seien im und mit dem Judentum nun mal untrennbar verbunden. Das Gesetz sei die Tora, die fünf Bücher Mose, der Ritus „die Art und Weise, wie die Gesetze durchgeführt werden“. Und der Talmud, die Auslegung der biblischen Gesetze, sage: „Die Bräuche sind wie die Tora selbst.“

Berger erklärt den zahlreich erschienenen Zuhörern etwa die Bedeutung der Mesusa, die die Juden an ihren Türpfosten anbringen: eine kleine Kapsel, die ein Pergament mit dem Glaubensbekenntnis aus dem 5. Buch Mose enthält, das „Höre, Israel“. Wer mit offenen Augen durch Orte gehe, in denen einst Juden wohnten, könne teils heute noch entsprechende Einkerbungen rechts an den Türstöcken erkennen. So in Wangen am Bodensee, wo bis 1938 Juden lebten. Was danach kam, lässt Berger ungesagt: die Shoah, der nationalsozialistische Völkermord an den Juden Europas. Berger spricht über das Davor, „über Ghettos und andere Grenzen“.

Gesellschaftliches Leben meist säuberlich getrennt

Denn auch in Zeiten und Orten, wo es gute Beziehungen zwischen Juden und Christen gab, wie in Gailingen, das von 1870 bis 1884 sogar einen jüdischen Bürgermeister hatte, war doch „das gesellschaftliche Leben meist säuberlich getrennt“, auch in Wirtshäusern und Vereinen. So waren in Haigerloch nur die Feuerwehr und der Verschönerungsverein „gemischt“.

Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Juden und Christen

Berger, der 1937 in Budapest zur Welt kam und faschistische wie kommunistische Verfolgung erlebte, verknüpft nicht nur Ernstes mit Heiterem. Er weist auch liebenswürdig und nachdrücklich gleichermaßen auf Gemeinsamkeiten wie Unterschiede zwischen Juden und Christen hin.

Jüdisches Verständnis von Erlösung ein anderes als das christliche

So sei die Erlösung zwar ein Kernsatz des jüdischen Glaubens, doch sei dessen Verständnis von Erlösung ein anderes als das christliche. Zunächst kenne man „Erlösung“ im materiellen Sinn aus dem 3. Buch Mose, wo es heiße, „wenn dein Bruder verarmt“, dann solle ein Verwandter dessen verkauften Besitz „erlösen“. Später, so Berger, verstanden die Juden „Erlösung“ in politischem Sinne als Befreiung aus Sklaverei und Unterdrückung. Daraus entwickelte sich eine Hoffnung auf die messianische Zeit.

Im Judentum braucht es keinen Mittler als Erlöser

Doch im Judentum stünden Gott und Mensch in einem unmittelbaren Verhältnis, einen Mittler (als Erlöser) brauche es nicht. Vielmehr gebe es den „Glauben an die eigene sittliche Erlösung“. Berger verdeutlicht das mit einer Geschichte: Ein Rabbi glaubt, die Ankunft des Messias zu vernehmen. Doch er blickt aus dem Fenster und sieht: Alles ist beim Alten. Aber wenn die Welt sich nicht verändert hat, dann kommt der Messias auch nicht.