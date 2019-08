Geschäftsführer Martin Frank vom Winzerverein Meersburg klingt erfreut, als er sagt: „Das Stimmungsbild ist hervorragend, die Reben sehen toll aus, bislang sind wir von Frost und Hagel verschont geblieben.“ Frank lobt die Winzer, die „hervorragende Arbeit“ leisten. Derzeit finde die Durchfärbung der Traubenbeeren statt, der Zuckergehalt werde gebildet. „Ein Altweibersommer ist wünschenswert – tagsüber Sonne, kühle Nächte“, lautet Franks Hoffnung.

Das Motiv zeigt die unterschiedlichen Reifungsgrade von Beeren eines Blauen Spätburgunders, fotografiert in der Lage Vorenberg des Winzervereins Meersburg. | Bild: Toni Ganter

Denn wenn die Temperaturen um die 30 Grad Celsius erreichen und es zudem schwül wird, steige die Gefahr von Unwetter und Hagelschäden. Während der Reife werde die Haut der Traubenbeeren weicher und empfindlicher – mit der Folge von drohender Fäulnis oder Befall durch Ungeziefer. „Nach derzeitigem Stand wird der Lesebeginn wohl um den 20. bis 23. September sein.“

Im Vorenberg des Winzervereins Meersburg: Diese Anlage Müller-Thurgau zeigt vollen Behang. | Bild: Toni Ganter

Die Lese auf den rund 60 Hektar Rebflächen mit Müller-Thurgau und Blauer Spätburgunder als Hauptsorten, die laut Frank von 30 Winzerfamilien bewirtschaftet werden, werde etwa fünf Wochen dauern. Pro Hektar werde mit 8000 bis 9000 Liter Wein gerechnet. Die Oechslegrade seien nicht der allein entscheidende Faktor. „Erst wenn der Jungwein vergoren ist, kann man genau sagen, ob es ein sehr guter oder guter Jahrgang wird,“ sagt Frank. Das werde sich um den 6. Dezember herum herausstellen.

Das sind Unterschiede: Im Vorgergrund pralle Müller-Thurgau-Beeren, die verdorrten Trauben sind die Folge eines Sonnenbrands. | Bild: Toni Ganter

Staatsweingut Meersburg: „Nach einer Faustregel beginnt die Lese rund 100 Tage nach der Rebblüte“, erklärt Jürgen Dietrich, Direktor des Staatsweingutes Meersburg. Das werde um den 20. September herum sein. „Je nach Witterung kann es eine Vorlese der Sorten Müller-Thurgau, Regent und Dornfelder in Kalenderwoche 38 geben. Ich gehe nicht von einem Vollherbst, sondern von einem durchschnittlichen bis leicht unterdurchschnittlichen Mengenertrag aus.“

Blick auf Rebanlagen des Staatsweingutes Meersburg. | Bild: Achim Mende

Während der Blütephase im Juni sei es sehr heiß gewesen. Deshalb seien die Reben nicht vollständig abgeblüht, was wiederum im Schnitt etwas geringeren Behang bedeute. Auf den Rebflächen des Staatsweinguts werden rund 70 Prozent Burgunder-Sorten bewirtschaftet, davon sind etwas mehr als 55 Prozent Spätburgunder und um die 15 Prozent Weiß- sowie Grauburgunder. Der Müller-Thurgau hat einen Anteil von 20 Prozent.

Diese Saison keine Wetterextreme

„Für die Qualität sind die nächsten vier bis fünf Wochen entscheidend“, so Dietrich. Er wünscht sich „Seglerwetter“: Sonnenschein aber nicht zu heiß, mit leichten Brisen sowie kühle Nächte. Durch leichte Winde trocknet der Morgentau besser ab, was gut gegen Unbill wie Mehltau ist. Als besonders wertet Dietrich, dass 2019 nahezu normal verlaufen ist: „2019 liegen wir im langjährigen Mittel, die vergangenen Jahre waren von Wetterextremen geprägt.“

Blick auf „Burgstall“ – Hagnaus Premium-Rebflächen. | Bild: Toni Ganter

Winzerverein Hagnau: „Wir sind zuversichtlich, das Wetter stimmt“, sagt Vorstandsvorsitzender Karl Megerle. Die Lese werde so um den 25. September herum beginnen. „Wir sind mit Kellermeister Jochen Sahler unterwegs, nehmen Proben und beobachten die Entwicklung der Trauben“, berichtet Megerle. Dies in Zusammenarbeit mit den Winzern, um den möglichst optimalen Zeitpunkt für die Lese bestimmen zu können.

Normaler Behang

Im Regelfall werde so alle zehn Tage nachgeschaut und Proben genommen – je nach Witterung auch öfter. „Die Fruchtigkeit und Aromatik entwickeln sich gerade.“ 2018 sei ertragsmäßig ein gutes Jahr gewesen. Vom Behang her werde der Jahrgang 2019 wohl ein normal ertragreicher. Die 2019er Weine werden voraussichtlich ähnlich gut wie der 2018er, was die Oechslegrade anbelangt. Auch Megerle wünscht sich warme Tage mit Sonnenschein und kühle Nächte. Und so wie Martin Frank sagt auch Karl Megerle, dass abgewartet werden müsse, bis der Jungwein vergoren sein wird, ehe man definitive Aussagen über die Qualität treffen könne.

Spätburgunder und Müller-Thurgau als Hauptsorten

Sozusagen unter dem Dach des Winzervereins Hagnau werden rund 166 Hektar bewirtschaftet. Hauptsorten sind der Blaue Spätburgunder mit einem Anteil von rund 40 Prozent, der Müller-Thurgau mit ebenfalls etwa 40 Prozent sowie Grauburgunder mit 10 Prozent Anteil.

Zum Weingut Markgraf von Baden Schloss Salem zählen 110 Hektar Reben. | Bild: Achim Mende

Weingut Markgraf von Baden Schloss Salem: Projektingenieurin Silvia Gietz spricht von einem „guten Gesamteindruck“ auf den rund 110 Hektar messenden Rebflächen. Dazu zählen Anlagen in Bermatingen, auf der Birnau und bei Meersburg. Der Anteil der Burgunder-Sorten betrage etwas mehr als 50 Prozent, Müller-Thurgau rund 25 Prozent, der verbleibende Anteil ist für Sorten wie Chardonnay, Sauvignon Blanc und Bacchus.

Mit Reifemessungen gestartet

„Wir starten mit den Reifemessungen und Ertragsschätzungen“, berichtet Gietz. Es werde wohl keine ganz so großen Erntemengen geben wie im vergangenen Jahr. „Wir liegen 2019 eher im langjährigen Mittel“. Langjähriges Mittel bedeutet aus der Erfahrung heraus rund 7500 Liter Wein pro Hektar.

Handarbeit zur Qualitätssteigerung

„Derzeit wird sozusagen an den Qualitätsschrauben gedreht“, sagt Gietz, „beispielsweise müssen Blätter entfernt werden, das bedeutet alles Handarbeit.“ Das fördere die Belüftung, damit sich möglichst keine unerwünschte Feuchtigkeit staut. Das sei auch gut für die Sonneneinwirkung auf die Beeren. Zudem werde die selektive Grünlese erledigt: Jene Trauben, die spät geblüht haben und zu klein sind, werden entfernt. Ebenso jene, die bei Feuchtigkeit oder Regen von Fäulnis befallen werden könnten.