Das Ehepaar Wilma und François Morin engagiert sich seit 25 Jahren für die Städtepartnerschaft zwischen Meersburg und Louveciennes bei Paris. Mehr als doppelt so lange pflegen sie auch privat eine ganz besondere deutsch-französische Beziehung: Seit 1967 sind die gebürtige Oberraderacherin, die heute 73 Jahre alt ist, und ihr aus Paris stammender Mann (78) verheiratet.

Für ihre Verdienste um die Jumelage erhielten sie im vergangenen Monat als erste Auswärtige die Medaille der französischen Partnerstadt, die deren Bürgermeister Pierre-François Viard ihnen beim Neujahrsempfang in Louveciennes feierlich überreichte.

Die seit 1991 bestehende Verbindung zwischen Meersburg und Louveciennes sei von beiden Städten offiziell gewünscht worden, erinnern sich Morins. Beide Seiten hätten über das europäische Gemeindeblatt nach einer Partnerstadt im jeweils anderen Land gesucht. Morins räumen ein, dass sie zuerst etwas skeptisch waren, ob Meersburg und das etwa gleich große Louveciennes, das nur 20 Kilometer von Paris entfernt liegt und eine der reichsten Städte Frankreichs ist, zueinander passten. Doch es habe gut funktioniert, auch dank der Tatsache, dass es auf beiden Seiten ein sehr aktives Vereinsleben gebe sowie engagierte Freiwillige Feuerwehren, die sich auf Anhieb verstanden.

Auch was Wilmas und François eigene Beziehung angeht, war es Liebe auf den zweiten Blick, erzählen sie schmunzelnd. Sie lernten sich 1965 beim Tanz im Tettnanger Lokal „Rosengarten“ kennen. François absolvierte damals die Reserveoffiziersschule der französischen Luftwaffe und war ein Jahr in Friedrichshafen stationiert, Wilma arbeitete als Verwaltungsangestellte bei der katholischen Kirche.

Zuerst unterhielten sie sich auf Englisch, sie fanden schnell Gefallen aneinander und auch ihre Eltern goutierten die Wahl ihrer Kinder. Die deutsch-französische Verbindung war laut Wilma Morin für beide Seiten problemlos. Allerdings hatten Wilmas Eltern „Angst davor, die einzige Tochter ins weit entfernte Frankreich zu verlieren.“ François Morin konnte sich ein Leben am Bodensee gut vorstellen, als Elektrotechnikingenieur arbeitete er zuerst bei AEG-Telefunken in Konstanz, dann bei Dornier in Immenstaad.

Wilma Morin unterrichtete später 25 Jahre lang katholische Religion. Gemeinsam zogen sie zwei Söhne und eine Tochter groß, die, ebenso wie die mittlerweile acht Enkel, alle doppelte Staatsbürgerschaft haben. Außerdem nehmen Morins bis heute rege am gesellschaftlichen Leben teil, stecken etwa viel Zeit in das Komitee, dessen Arbeit der Städtepartnerschaft Kontinuität verleihe, wie François Morin findet.

Viele Aktionen beleben die Jumelage, so wird dieses Jahr bereits zum 26. Mal ein Schüleraustausch stattfinden, es gibt etwa Bürgerfahrten und Chortreffen, auch drei deutsch-französische Radtouren fanden schon statt, 2018 war die Louvecienner Laientheatergruppe zu Gast. Morins sind bei all dem so gut wie immer dabei.

Die Motivation für dieses Engagement liegt auch in der eigenen deutsch-französischen Vita begründet. Wilma Morin sagt, dass auch Frankreich für sie Heimat geworden sei. Sie betont: „Ich habe viel gewonnen durch diesen Lebensweg.“ Er habe ihren Horizont erweitert, sei ein Stück gelebtes Europa. „So wünsche ich mir’s für alle EU-Bürger. Ich glaube an die positiven Früchte Europas.“ Ihr Mann kann dem nur zustimmen.

Städtepartnerschaft

Die Städte Meersburg und Louveciennes verbindet seit 1991 eine Städtepartnerschaft. Um sie zu pflegen, rief die Stadt ein Komitee ins Leben, das beim Kulturamt angesiedelt ist und dem etwa ein halbes Dutzend Mitglieder angehören. Die Komitee-Arbeit sei lange gut gelaufen, aber man habe drei Bürgermeister erlebt, die daran kein Interesse hatten, sagen die Gründungsmitglieder Wilma und François Morin.

In den vergangenen Jahren habe die Devise gelautet: "Das sollen die Bürger selber machen." Man brauche aber die Unterstützung der Kommune, auch in materieller Hinsicht. Sie finden: "Die Verantwortung gehört mehr in die Hände derer, die die Partnerschaft einst angestoßen habe, sprich: Stadt und Bürgermeister." Was die Jumelage angehe, habe es in deren Geschichte immer wieder Aufs und Abs gegeben, die in beiden Ländern auch von der jeweiligen politischen Konstellation abhingen. Das Komitee sei aber stets bemüht gewesen, "uns nicht in politische Geschichten einzumischen".

Was das Thema Nachwuchs fürs Komitee betrifft, sind sich Wilma und François Morin uneinig. Er meint: "Schwierig." Sie hingegen: "Wir sind super aufgestellt." Was die Zukunft des Komitees angeht, wünscht er sich: "Ich hätte gerne jüngere Leute." Sie meint lächelnd: "Mir sind die jungen Rentner am liebsten." Braucht die sprachgewandte, vielgereiste Jugend von heute überhaupt diese Art von Organisation? François Morin meint: "Junge Leute brauchen kein Komitee, um andere Leute kennenzulernen." So hätten an der jüngsten Bürgerfahrt ausschließlich Erwachsene teilgenommen, "die vielleicht nicht so oft nach Frankreich kommen wie die Jungen". Organisation muss sein, stimmt das Ehepaar aber überein. Die Städtepartnerschaft hat, "dann Zukunft, wenn das Interesse auf beiden Seiten erhalten bleibt", so Wilma Morin. Wenn es, wie bisher, etwa gelinge, dass Chöre miteinander singen, Deutsche und Franzosen zusammen radeln wollten. "Momentan läuft’s sehr gut", betont sie.