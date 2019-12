von Uwe Petersen

Andere Länder, andere Sitten: Das gilt auch für das beliebteste Familienfest Weihnachten. Wirft man einen Blick nach Italien, kann man feststellen, dass sich die Bräuche je nach Region und Familie sehr unterscheiden. Andererseits kann man aber auch einen transalpinen Austausch feststellen, der in beide Richtungen funktioniert:

Krippe stammt ursprünglich aus Italien

Die Krippen, die uns doch so vertraut sind, stammen ursprünglich aus Italien, vermutlich „erfunden“ von Franz von Assisi 1223. Die älteste erhaltene Krippe von 1291 steht heute in Rom. In Deutschland wurden Krippen erst rund 300 Jahre später eingeführt, wo sie als sentimentales „Kampfmittel“ der Jesuiten gegen die Nüchternheit der Reformation eingesetzt wurden.

Ein beleuchteter Weihnachtsbaum in der italienischen Partnerstadt. | Bild: Uwe Petersen

Den umgekehrten Weg ging die Tradition des Weihnachtsbaums. Die entstand vermutlich in den Zünften der Deutschen Städte im 16. Jahrhundert, also etwa zur gleichen Zeit, in der die Krippen nach Deutschland kamen. Erst im 19. Jahrhundert soll sich der Baum durch den europäischen Hochadel über ganz Europa verbreitet haben und erst seit wenigen Jahrzehnten hielt er auch in die italienischen Haushalte Einzug. Dort wird er häufig als Topfbaum aufgestellt, also nicht geschlagen. Das kommt einem anderen Brauch entgegen: In Italien wird der Weihnachtsbaum Anfang Dezember aufgestellt; entweder am 6. Dezember (Nikolaus) oder am 8. Dezember (Mariä Empfängnis). Einen ganzen Monat ohne zu nadeln, das würde ein geschlagener Baum kaum aushalten.

Riesenbäume mit Lichterschmuck zieren die Plätze in den Städten, Lichterketten überspannen Straßen und Gassen – vielleicht in Italien noch etwas auffallender als bei uns. | Bild: Uwe Petersen

Auch die Städte ähneln sich in der Vorweihnachtszeit: Riesenbäume mit Lichterschmuck zieren die Plätze in den Städten, Lichterketten überspannen Straßen und Gassen – vielleicht in Italien noch etwas auffallender als bei uns. Zu Hause beginnt mit dem Aufstellen des Baumes und dem gleichzeitigen Aufbau der Krippe in Italien die Weihnachtszeit. Am 13. Dezember wird an „Santa Lucia“ das Lichterfest gefeiert, sodass schon vor Weihnachten zwei Feste liegen. In der gesamten Weihnachtszeit lieben viele Italiener ihre Weihnachtskuchen: den „Pandoro“ (goldenes Brot), der aus Verona stammt, sternförmig ist und üblicherweise nicht variiert wird, oder den mailändischen Panettone in Pilz- oder Kuppelform.

Meersburg Die „Cavalieri di Santa Fina“ beherrschen das Bild auf dem Meersburger Mittelaltermarkt Das könnte Sie auch interessieren

In San Gimignano zeigt sich allerdings der starke Einfluss der nahe gelegenen Provinzhauptstadt Siena, der noch aus der engen Verbindung beider Städte im Mittelalter herrührt. Familie Cesani, eine angesehene Winzerfamilie aus der toskanischen Türmestadt, stellt Baum und Krippe zum Beispiel am 8. Dezember auf. „Von diesem Augenblick an bis zum 6. Januar essen wir als Dessert nur Ricciarelli, Cavallucci und Panforte.“ Alles drei sind stark gewürzte, mit vielen Mandeln, Nüssen und zum Teil Früchten gespickte Gebäcke: Kekse, runde Makronen und ein Kuchen, der an Früchtebrot und Lebkuchen erinnert.

Und an Silvester? Mitten in die italienische Weihnachtszeit fällt das „Capodanno“, das Neujahrsfest. In San Gimignano feiert man das vor allem auf den beiden großen Plätzen, der Piazza del Duomo und der Piazza della cisterna, die voller Menschen sind, die ausgelassen das alte Jahr verabschieden und das neue Jahr feiern. Diese „Festa ultimo dell‘anno“ beginnt bereits um 17 Uhr. Zwei uns seltsam anmutende Bräuche in Italien: Es soll Glück bringen, wenn man um Mitternacht knallrote Unterwäsche trägt! Und wenn man um Mitternacht die Augen schließt, Zeige- und Mittelfinger kreuzt und sich drei Wünsche überlegt, sollen diese in Erfüllung gehen. Schwierig wird es da für Verliebte, die sich ebenfalls um Mitternacht unter einem Mistelzweig küssen sollten.

Auch in San Gimignano ist Weihnachten das Fest des Schenkens. „Im Dezember kaufen die Leute sehr viele Geschenke für Weihnachten“, erzählt Fulvia vom Pro Loco, dem örtlichen Tourismusbüro. „Dabei hat man schon eine richtige Weihnachtsatmosphäre.“ Einen Vorteil haben da die italienischen Kinder: Früher gab es die Geschenke erst am 6. Januar, gebracht von der Hexe „La Befana“, die der Sage nach den braven Kindern Geschenke, den anderen aber Kohlen bringt. Doch seit einigen Jahrzehnten gibt es auch an Weihnachten eine Bescherung, sodass die meisten doppelt beschenkt werden.

Meersburg Neuer Bürgermeister von San Gimignano ist bekennender Meersburg-Freund Das könnte Sie auch interessieren

Übrigens ist das eigentliche Weihnachten in Italien nur von Heiligabend bis zum 25. Dezember: Am 26. Dezember ist ein normaler Arbeitstag. Die Cesanis pflegen noch einen weiteren alten Brauch. „An Heiligabend suchen wir den Ceppo di Natale aus. Das ist ein riesiger Holzklotz, den wir in den Kamin legen und anzünden. Dieses Feuer muss bis zum 6. Januar durchgehend brennen oder zumindest schwach glühen. Früher sagte man, dass das Feuer Maria dazu dient, die Kleider des Jesuskindes zu wärmen.“

Essen, Messe und dann die Geschenke

„Am Heiligabend isst man vor allem Fisch, ein langes Abendessen, das bis 23 Uhr dauert. Dann gehen wir in die Mitternachtsmette. Anschließend öffnen wir die Geschenke.“ Am 25. ist das Mittagessen die Hauptmahlzeit. „Da darf eine Suppe mit Kapaun nicht fehlen. Nachmittags spielen wir dann mit der Familie Spiele oder besuchen die engsten Verwandten.“