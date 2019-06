von Petra Hofmann

Auf 16 laufenden Metern hat die Künstlerin Renate Milerski die biblische Erzählung „Vom Hirtenjunge zum Herrscher mit der Harfe“ mit Erzählfiguren liebevoll „be-greifbar“ dargestellt. „Sind es 300 Figuren oder mehr?“, fragte Thea Groß die Leiterin der Bibelgalerie, augenzwinkernd das Publikum in ihrer Eröffnungsrede. Wer möchte, kann bei einem Besuch im Klosterkeller der Bibelgalerie Meersburg die Anzahl der aufgestellten Figuren zählen oder mit Bewunderung die dargestellten Szenen bestaunen.

Charmant und gut gelaunt begrüßte Thea Groß das Publikum in der Bibelgalerie zur Ausstellung „Die David Story.“ | Bild: Petra Hofmann

„Wer ist dieser David?“, will Thea Groß wissen. „Für Grundschüler ist das der Junge, der den Riesen besiegt hat“, berichtet sie. „Kunstinteressierte dagegen denken eher an den Harfe spielenden König von Marc Chagall.“ Was stimmt wirklich? „Ist David ein brutaler Herrscher? Oder war er der ideale, gottgefällige Herrscher, dessen Glanz bis heute strahlt“, ergänzt Thea Groß.

Wegweiser zur Sommer-Sonderausstellung der Bibelgalerie in Meersburg. | Bild: P. Hofmann

Der religionspädagogische Referent der Bibelgalerie, Ortwin Engel-Klemm, führt aus: „Schon im alten Testament gilt: Man sieht nur mit dem Herzen gut“, liest er vor. „... denn der Mensch urteilt nach den Augen, der Herr aber urteilt nach dem Herzen. 1 Sam. 16,7.“ Verfehlungen, die auch David begeht, werden ihm von Propheten in Form von Gleichnissen verkündet. So kann David seine Fehler erkennen und bereuen. „Und wer sind die Propheten heute?“, will Engel-Klemm zum Abschluss seiner Rede provokativ wissen. „Vielleicht sind es die Jugendlichen, die auf die Straße gehen und fordern: Handelt endlich – damit wir eine Zukunft haben!“, fragt er gedankenvoll.

Bibelszene: „David besiegt Goliath.“ Zu sehen in der Sonderausstellung der Bibelgalerie Meersburg. Kunstvoll in Szene gesetzt von Renate Milerski. | Bild: Petra Hofmann

„Ich habe meinen kleinen Freund David mitgebracht“, verkündet Renate Milerski und stellt eine kleine Figur von David mit Harfe auf das Rednerpult. „Er ist mir in den letzten Wochen richtig ans Herz gewachsen“, erzählt sie. Die Frage ihres achtjährigen Enkelkindes „Omi, das mit David und Goliath, ist das wirklich geschehen“, hat sie nicht mehr losgelassen. Es hat sie dazu gebracht, die ihr bekannte Geschichte nachzulesen. „Immer mehr hat mich die Erzählung gefesselt. Wie ging es weiter mit König Saul und David? Mit David und Batseba? Mit David und Salomon?“ In 32 Szenen hat sie die David-Story dargestellt. „Viele Szenen konnte ich darstellen. Aber vieles, wie die vielen Spannungen, die Irrungen und Wirrungen, ließen sich mit den Figuren nicht darstellen,“ erklärt sie.

„David am Hofe des Königs Sauls.“ – Mit Erzählfiguren von Renate Milerski in Szene gestellt. | Bild: Petra Hofmann

Die Egli-Erzählfiguren sind Puppen ohne detaillierte Gesichter. Sie wurden in den sechziger Jahren durch die Schweizerin Doris Egli bekannt. Ein Kurs zu Erstellung dieser Figuren findet vom 23. – 25. August unter der Leitung von Renate Milerski statt.