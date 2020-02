Die jüngsten Wetterkapriolen haben auch im Meersburger Wald Spuren hinterlassen, vor allem im Gehautobel, wo es einen Erdrutsch gab, sowie im Töbele. Deshalb müssen dort nun jeweils etwa ein halbes Dutzend Bäume gefällt werden. Revierförster Martin Roth informierte den Gemeinderat am Ende von dessen jüngster Sitzung über den Zustand und die geplanten Eingriffe.

Buche mit Teil des Tobels abgerutscht

Im Gehautobel, im Bereich der Schranke, sei eine Buche mit einem Teil des Tobels abgerutscht, so Roth. Im Tobel gebe es eine ganz geringe Humusauflage, die Bäume könnten deshalb nicht in die Tiefe wurzeln, täten dies stattdessen an der Oberseite und stießen so an die Straße. Deshalb müsse man einige Bäume entfernen.

Diese Situation ergebe und verschärfe sich aufgrund des Nachwuchses immer wieder. „Wehret den Anfängen“, mahnte Roth. Schlimmstenfalls könnten diese Bäume sonst den Kanal aufreißen. Aufgrund dieser akuten Lage hatte der Rat zuvor bereits nachträglich 100 000 Euro für die Hangsicherung im Gehautobel in den Haushalt eingestellt.

Im Töbele droht ebenfalls ein Hangrutsch

Auch im Töbele, in der Nähe des Rosenhags, droht laut Roth ein Hangrutsch, vor allem aufgrund einer kaputten Esche, die in einer Baumgruppe direkt an der Straße stehe. Als „idealste Baumart“ für eine Nachpflanzung nannte Roth auf Nachfrage von Bürgermeister Robert Scherer die Robinie. Diese befestige den Hang durch ausschlagende Wurzeln. Geeignet wären auch Esskastanie, Weide und Pappel. Roth riet allerdings – auch seinen Nachfolgern –, „den Wald dort nicht über eine gewisse Dimension hinaus wachsen zu lassen“.