Der deutsche Soulsänger Xavier Naidoo kommt am Mittwoch, 22. Juli, um 20 Uhr mit seiner Live-Band im Rahmen seiner „Hin und Weg-Tour“ zu den Salem Open Airs an den Bodensee. Zu hören sollen Zuschauer dabei Lieder aus 25 Jahren Musiklaufbahn bekommen. Der Vorverkauf für das Open Air startet am Freitag, 8. November, um 11 Uhr. Abonnenten des SÜDKURIER haben am gleichen Tag die Möglichkeit, sich exklusive Karten mit 20 Prozent Rabatt zu sichern. Ein Stehplatz kostet für sie nach Abzug des Rabatts 57,84 Euro, ein Sitzplatz der Preisklasse 3 61,52 Euro. Für einen Sitzplatz der Preisklasse 2 zahlen Abonnenten 65,20 Euro, für einen Sitzplatz der Klasse 1 68,88 Euro.

Und auch für die Konzerte des Meersburg Open Airs findet eine Abovorteilsaktion statt. Auftakt der Veranstaltung bildet am Donnerstag, 28. Mai, eine Italienische Nacht mit italienischen Opernarien. Einen Tag später tritt an einer Classic Rock Night die Rockband The Sweet, Doro Pesch, die als Queen des Metal gilt, und die Gruppe Helter Skelter auf. Am Samstag, 30. Mai, steht dann der deutsche Liedermacher Max Giesinger auf der Bühne.

SÜDKURIER-Abonnenten haben die Möglichkeit, sich am Donnerstag, 7. November, exklusiv Karten mit 20 Prozent Rabatt für das Meersburg Open Air zu kaufen. Für einen Sitzplatz der Preisklasse 3 zahlen sie bei der Italienischen Nacht 42 Euro, für einen Sitzplatz der Preisklasse 2 47,52 Euro, für einen Sitzplatz der Klasse 1 53,04 Euro. Ein Stehplatz der Preisklasse 1 an der Classic Rock Night kostet 44 Euro, beim Konzert von Max Giesinger 41,59 Euro. Der reguläre Kartenvorverkauf startet Freitag, 8. November.

Beide Abovorteilsaktionen sind auf 100 Tickets pro Veranstaltung begrenzt, die Abgabe auf zwei pro Anrufer. Bestellungen sind ab 9 Uhr gebührenfrei unter 08 00/9 99 17 77 oder in den SÜDKURIER Service-Centern möglich.