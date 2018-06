von Peter Schober

Als sich am Sonntag die Langschläfer noch in den Federn wälzten, trudelten am Baitenhausener Dorfgemeinschaftshaus die ersten Radler ein und starteten zum traditionellen Volksradfahren des Radfahrvereins "Wanderlust Schiggendorf-Baitenhausen". Sie kamen noch in den Genuss der frischen Morgenluft und wurden auf ihrer Tour noch ein gutes Stück weit vom morgendlichen Vogelgezwitscher begleitet. Wahlweise konnte man sich auf die 15 oder 30 Kilometer lange Strecke machen.

Zu den Frühstartern zählte auch der FDP-Landtagsabgeordnete Klaus Hoher. Er startete für den Narrenverein Grasbeuren. Zu den ersten, die in die Pedale traten, gehörte auch der achtjährige Pius Maier aus Singen. Die Strecke kannte er fast schon wie seine Hosentasche. Zum ersten Mal nahm er nämlich schon vor vier Jahren am Schiggendorfer Volksradfahren teil. Damals noch mit dem Laufrad. Gestern kam er wie ein Rad-Profi daher. Mit einem flotten Jugend-Rennrad. In nicht einmal eineinhalb Stunden hatte er die 30 Kilometer hinter sich und war nicht einmal ausgepumpt.

Das Wetter mit leicht bedecktem Himmel war gerade richtig für ein Volksradfahren, bei dem Jung und Alt in den Sattel steigen. Der älteste unter den 170 Teilnehmern war mit 88 Jahren Emil Krieg aus Stetten. Die stärkste Mannschaft mit 40 Teilnehmern stellte der TuS Meersburg. Sie entführten damit in diesem Jahr den Wanderpokal.

