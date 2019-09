Das neue Konzept der Stettheimer Narren, einen Flohmarkt plus Biergarten anzubieten, ist aufgegangen. Die ersten Kauflustigen waren schon lange vor der offiziellen Öffnung des Dämmerflohmarkts zwischen den prall gefüllten Ständen unterwegs.

Der abgetrennte Biergartenbereich war stetig gut besucht. Der dortige Verkauf von Hendl und Haxen lief bestens. Kurz nach Einbruch der Dämmerung waren sie bereits ausverkauft. Doch die Narrengemeinschaft Hasle-Maale wusste sich zu helfen.

Verkauf und gute Gespräche

Parkende Autos so weit das Auge reichte und fröhliche Gesichter vor und hinter den Verkaufsständen zeugten vom guten Gelingen der zünftigen Vintage-Shopping-Aktion. Gitta Hagner aus Ittendorf verkaufte schon zum wiederholten Mal in der Nachbargemeinde.

Sie schätzte die guten Gespräche zusätzlich zum Verkauf. Hagner zeigte sich zufrieden. Spielsachen, Rock-CDs und Kinderklamotten seien gefragt. Für die Ittendorferin ist Flohmarkt-Shopping eine Art Win-Win Situation. „Die einen sind froh, wenn sie ihre Sachen loswerden und die anderen haben Freude daran.“

Viele Schnäppchen lockten

Ulrika Häusler aus Salem etwa durchstöbert leidenschaftlich gerne Stände mit gut Erhaltenem und ergatterte auch in Stetten ein paar Schnäppchen. Ein wollener Mantel, Pulli und Jacke nebst passendem Ohrschmuck wanderte in ihre mitgebrachte Einkaufstasche. Bei Standbetreiberin Carmen Ziegler waren Schmuck und Matchbox der Hit. Im Vorjahr hatte der Salemerin das Bummeln im Dämmerlicht so gut gefallen, dass sie diesmal selber mitmachte. „Die Atmosphäre ist so gemütlich“, schwärmte sie und lobte die Veranstalter für die gute Organisation. „Toll“, fand Ziegler, dass die „Stehgreifler“-Musikanten auf dem Markt für Stimmung sorgten.

Die umherziehenden Stehgreifler unterhielten Standbetreiber und Gäste musikalisch. | Bild: Martina Wolters

Das Fazit der Veranstalter

Und was meinte die veranstaltende Zunft zur vierten Auflage? „Die Leute haben uns förmlich überrannt“, resümierte Zunftmeister Markus Greinwald. Allein 120 Hähnchenhälften seien in Windeseile verkauft worden. Für den Metzgermeister und seine 70 Helfer kein Problem. Schnell wurde frisches Fleisch gekauft und landete bei Vize Alexander Cerny und Karin Greinwald auf dem Grill.