von SK

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren am frühen Sonntagmorgen an der Therme Meersburg im Einsatz. Die Anlage wird nach Angaben von Geschäftsführerin Cornelia Maywald mit Chlorgranulat betrieben. Aufgrund einer Verstopfung habe sich in einer der Leitungen Chlorgas gebildet. Die Leitung sei frei gespült und die Feuerwehr informiert worden, sagt Maywald. Eine „geringe Menge Chlorgas„ sei in den geschlossenen Raum ausgetreten, so die Geschäftsführerin.

Die Polizei berichtet, dass die Feuerwehr die Technikräume lüftete und drei Thermen-Beschäftigte wegen Reizungen der Atemwege in ein Krankenhaus gebracht wurden. Laut Maywald konnten sie bereits als gesund entlassen werden. Der Betrieb der Therme konnte am Sonntag kurz vor 9 Uhr aufgenommen werden. Die Polizei ermittelt, ob alle Vorschriften zum Umgang mit Gefahrstoffen eingehalten worden sind, so die Pressemitteilung.