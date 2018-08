Meersburg vor 4 Stunden

Unbekannte brechen in Wohnung ein und stehlen Goldschmuck

Unbekannte Täter brachen bereits am Donnerstag, in der Zeit von 14.30 bis 19 Uhr, in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Kirchstraße ein, berichtet die Polizei. Aus der Wohnung wurde Goldschmuck – eine Halskette, eine Armkette und ein Fingerring – von bisher unbekanntem Wert entwendet.