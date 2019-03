von SK

Die Unabhängige Meersburger Bürgerorganisation, kurz Umbo, hat im Weingut Krause ihre Aufstellungsversammlung abgehalten. Laut Mitteilung tritt sie mit 17 Kandidaten und einem Ersatzkandidaten zur Gemeinderatswahl an. Für die Teilorte Baitenhausen und Schiggendorf konnte kein Bewerber gefunden werden. "Die Umbo kann eine breit aufgestellte Liste aufweisen. Jüngste Kandidatin ist die ehemalige Badische Weinkönigin Magdalena Malin mit 25 Jahren, älteste ist die Rentnerin Heidi Dossow mit 74 Jahren", teilt die Organisation mit. Das Durchschnittsalter der Kandidaten betrage 51 Jahre. Sie treten in alphabetischer Reihenfolge an.

17 Kandidaten und ein Ersatzkandidat

Auf der Liste stehen: Jürgen Bittner (Betriebswirt), Alexander Braun (Lehrer), Brigitte Bussmann (Erzieherin), Heidi Dossow (Rentnerin), Maximilian Dreher (Kaufmann), Johannes Dürr (Programmleiter), Gaby Frank (Technische Zeichnerin), Thomas Heger (Hafenmeister), Christian Herter (Steinmetz- und Steinbildhauermeister), Karlheinz Keller (Steuerberater), Peter Krause (Winzermeister), Dieter Krusch (Fachberater Lebensmittel-Großhandel), Magdalena Malin (Weinbetriebswirtin), Axel Mayer (Fischwirtschaftsmeister), Markus Morgen (Verwaltungsangestellter), Walter Obser (Bäcker) und Johann Philip (Sanitär- und Heizungsbaumeister). Ersatzkandidat ist Oliver Mielke, der Inhaber der Tauchschule Meersburg.

Ein Drittel neue Bewerber auf der Liste

Rund ein Drittel der Liste habe mit neuen Bewerbern gefüllt werden können, teilt die Umbo mit. Dabei sind aber auch die langjährigen Gemeinderäte Peter Krause und Christian Herter sowie die weiteren Kandidaten, die sich wieder um einen Platz am Ratstisch bewerben. "Themen gibt es viele und wir sind froh, dass wir uns mit solch einer ausgewogenen Liste den Bürgern zur Wahl stellen können. Vielleicht gelingt es uns ja, den einen oder anderen Nichtwähler an die Wahlurne zu bringen", berichtet die Umbo. Jeden Tag sei man in Meersburg unterwegs, kenne sich aus und wisse, wo der Schuh drückt. Nach 30 Jahren im Gemeinderat tritt nur Michael Gilowsky nicht mehr zur Wahl an. Er war lange Jahre Fraktionsvorsitzender der Umbo sowie stellvertretender Bürgermeister der Stadt Meersburg. Zu Ehren des verstorbenen Martin Fark wurde eine Gedenkminute abgehalten.