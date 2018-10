Meersburg – Mit dem Mitrate-Krimi "Mörderische Auslese" von Mischa Martini schlagen die Laienspieler sowie die Verantwortlichen des Hotelbetriebs "Schiff" neue Wege ein. Dass die Premiere plus Dreigang-Menü am 27. Oktober bereits ausverkauft ist, gibt ihnen offensichtlich recht.

"Wir wollten etwas anbieten für die Meersburger und nicht immer nur für Touristen", sagt Moni Meier, die für das Hotelmarketing zuständig ist. Wichtig sei es ihnen gewesen, Schauspieler aus der Region zu verpflichten, wie Lisa Thum aus dem Eventbereich ausführt. Mit dem siebenköpfigen Ensemble Projekt Senioren-Theater (PST) um Regisseurin und Wahlmeersburgerin Ulla Kittel sei ihnen das gelungen, Lokalkolorit inbegriffen.

Geprobt wird seit Ende Mai. In der heißen Phase drei Wochen vor der Premiere trifft sich die PST-Gruppe fast täglich. Ein Besuch bei den Proben zeigt, dass die Zuschauer ein spannend-komisches Ratevergnügen um einen verzwickten Todesfall im Hotel- und Weinmilieu erwartet. Der Besitzer eines Weinguts kommt darin zu Tode. Ein schrulliger Kriminalhauptkommissar, gespielt von Peter Hilmes, ermittelt im Stil des TV- Seriendetektivs Colombo stilecht im knittrigen Trenchcoat. Mögliche Motive wie Rache, Habgier oder Liebe stehen im Raum. Die untreue Ehefrau, ein aufschneiderischer Liebhaber, eine selbstverliebte Seniorweinkönigin, ein ewiger Student und eine dem Opfer zugetane Sommelière sind dabei. Weil es eine Überraschung bleiben soll, wer das Opfer mimt, gibt Moni Meier für ein Foto die Leiche.

"Alle Rollen sind im Rahmen der Möglichkeiten komisch gefärbt", sagt Ulla Kittel. Laienspieler Thomas Deusch erklärt: "Ich kitzle den abgefahrenen und chaotischen Charakter des Studenten Benny raus." Das widerspreche nicht unbedingt seiner persönlichen Art, sagt er mit einem Augenzwinkern. In Latzhose und mit Schmetterlingsfangnetz in der Hand mimt er den Verträumten, zeigt aber im Laufe des Stücks auch ganz andere Seiten. Renate Hau füllt ihren Part als umsichtige Weinkellnerin voll und ganz aus. "Die Sommelière-Rolle entspricht meinem Naturell, Leitung zu übernehmen."

Jürgen Wemheuer scheint die Rolle des schlitzohrigen Reblauskommissars wie auf den Leib geschneidert. Mit offensichtlichem Vergnügen stellt er immer wieder neue und abstruse Kombinationen zu vermeintlichen Tätern her. Zu seriös wirkender schwarzer Jacke trägt der Laienmime einen knallbunten Schal, der ihm einen "grünen Anstrich" verleihen soll. Dass er als eigentlich Verdächtiger mitermittelt, sorgt für mehr komisch-spannende Momente.

Wie Regisseurin Ulla Kittel erzählt, werden immer wieder falsche Fährten gelegt, "damit das Publikum nicht gleich merkt, wer der Mörder oder die Mörderin ist". Im Prinzip könnten es alle außer dem Ermittler gewesen sein. Einen Sektempfang und drei Menügänge lang hat der Kommissar Zeit, den ominösen Mordfall aufzuklären. Die Gäste dürfen ebenfalls mitraten. Am Ende winken Gutschein und Weingeschenke. Auch während der Handlung sollen die Zuschauer ins Geschehen eingebunden werden und kleinere Handgriffe ausführen.

Dabei sein

Wer sich für eine weitere Aufführung des Dinnerkrimis interessiert, kann sich unter Telefon 0 75 32/4 50 00 informieren. Außerdem führt das PST-Ensembles unter Leitung von Ulla Kittel das Krimistück am Samstag, 1. Dezember im Baitenhauser Dorfgemeinschaftshaus noch einmal in Eigenregie auf. Karten gibt es dann nur an der Abendkasse.

Wer im Projekt Senioren Theater (PST) mitspielen möchte, das aus der Markdorfer Theatergruppe "kreuz und quer" entstanden ist, kann sich per E-Mail mit der Regisseurin in Verbindung setzen: ulla.kittel@gmx.de