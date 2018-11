von Lorna Komm

Eine Feuerwehrübung ist immer ein spektakulärer Hingucker. Kinder sind fasziniert von den großen roten Autos und Erwachsene schauen interessiert hin, um einen Einblick in die Arbeit der Wehrleute zu erhalten. Für die Feuerwehrleute ist es aber eine wichtige Gelegenheit, um die erlernten Fähigkeiten zu trainieren, Handgriffe zu üben und Routine zu erlangen. "In Stresssituationen nutzen wir nur 20 Prozent des Wissens, den Rest greifen wir automatisch auf gewohnte Handlungen zurück", erklärte der stellvertretende Kreisbrandmeister Michael Fischer.

Was die Schaulustigen nicht unbedingt wahrnehmen: Bei der Arbeit der Feuerwehr ist eine ständige Kommunikation über das weitere Vorgehen notwendig. | Bild: Lorna Komm

Einsatzleiter Markus Heuchert hatte für die Jahreshauptübung der Freiwilligen Feuerwehr Meersburg das Anwesen der Familie Keck auf dem Schlossplatz 6 als Übungsobjekt ausgesucht. Ein durchaus nicht unüblicher Brand in der Küche war der Ausgangspunkt des Übungsszenarios. Bei der Zubereitung des Abendessens kam es durch Unachtsamkeit zum Brand in einer Pfanne mit Bratenfett.

Versehentlich mit Wasser gelöscht

Der fehlerhafte Versuch, das Feuer mit Wasser zu löschen, löste eine Fettexplosion aus. Feuerwehrmann Daniel Scheppelmann kommentierte die Übung am Mikrofon und warnte bis zum Eintreffen der Einsatzfahrzeugen vor den Gefahren einer Fettexplosion. Weiterhin erläuterte er die typischen Fehler, die bei Ausbruch eines Feuers gemacht werden.

Manuela Heinzelmann mimt eine Brandverletzte, die beim Kochen versehentlich einen Brand auslöste. Peter Maric vom DRK betreut sie im Rettungswagen. | Bild: Lorna Komm

Die Person des Übungsszenarios sei in Panik aus der brennenden Küche in Richtung Treppenhaus geflüchtet, dabei habe sie alle Wohnungstüren aufgelassen. Somit konnte der Rauch sich im Treppenhaus ausbreiten und verwehrte den Bewohnern des Obergeschosses die Flucht aus der Dachwohnung.

Mit der Drehleiter werden die Personen aus den oberen Geschossen gerettet. | Bild: Lorna Komm

"Brandschutztüren sind auch gegen eine Verbreitung der Rauchentwicklung eine wichtige Schutzmaßnahme und müssen deshalb stets geschlossen sein", erklärte Scheppelmann. Die Feuerwehr setzte vermehrt auch Brandschutzvorhänge ein, erklärte Feuerwehrkommandant Hartmut Schucker bei der abschießenden Begehung.

Bis zum Aufbau der Drehleiter sichert das Luftkissen, der Sprungretter die Personen im Obergeschoss. | Bild: Lorna Komm

Um das Gebäude zu löschen und die fünf Personen aus den verschiedenen Wohnungen zu retten, rückte mit der Alarmierung nach "F2-Wohnungsbrand" automatisch die Freiwillige Wehr aus Daisendorf mit an. Alarmiert wurde ebenfalls ein Löschzug aus Immenstadt. Diese kam mit einer zweiten Drehleiter. Bis zum Eintreffen des Drehleiterfahrzeugs sicherte die Wehr von der Südseite auf dem Vorplatz zur alten Burg die Person im dritten Obergeschoss mittels eines aufblasbaren Luftkissens, dem "Sprungretter".

Aufmerksam schauen die Mitglieder der Jugenfeuerwehr bei der Jahreshauptübung ihren erwachsenen Kameraden zu. | Bild: Lorna Komm

Das Übungsobjekt hat zwei Hauseingänge. Einen Eingang in das Erdgeschoss vom Schlossplatz her und einen Eingang in die Obergeschosse von der Höllgasse aus. Die Treppenhäuser sind nicht miteinander verbunden. Mittels der Drehleiter auf dem Schlossplatz wurde eine gehunfähige im Rollstuhl sitzende Person liegend aus dem Fenster gerettet. Das Eigentümer-Ehepaar Keck erzählte nach Abschluss der Übung, dass es ein ähnliches Szenario vor etlichen Jahren in Wirklichkeit gegeben habe und sie einen Rollstuhlfahrer aus der Wohnung hätten tragen müssen.

Das DRK versorgt die Verletzten Personen vor Ort. | Bild: Lorna Komm

Die Betreuung und Versorgung der Verletzten, sowie die Überprüfung der Atemschutzträger übernahm die Schnelle Einsatztruppe des Deutschen Roten Kreuz (DRK) unter Leitung von Max Gackenheimer. Der stellvertretende Kreisbrandmeister Michael Fischer lobte in der Manöverkritik die Zusammenarbeit der Einsatzgruppen. Positiv bewertete er ebenfalls den Einsatz der neuen Anwendersoftware "Fireboard", mit Hilfe derer der Einsatz lückenlos dokumentiert werde. "Ordentlich gemacht und mit hoher Kompetenz sauber gearbeitet", kommentierte er die Arbeit der Einsatzkräfte und die erstmalige Ausarbeitung einer Übung durch den neuen Zugführer Markus Heuchert.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein