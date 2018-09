Meersburg vor 2 Stunden

Töbelestraße: Pedelec-Fahrerin rast im Kreisverkehr in Porsche

Eine 52-jährige Pedelec-Fahrerin wurde bei einem Verkehrsunfall verletzt, der sich am Donnerstag, gegen 17.30 Uhr, im Kreisverkehr an der Töbelestraße ereignet hat, berichtet die Polizei. Die Frau hatte die Gefällstrecke in Richtung Therme befahren, aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrrad verloren und war ungebremst in den Kreisverkehr eingefahren.