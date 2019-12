von Lorna Komm

„Acht Hufe für ein Halleluja“ – schon der Titel des Krippenspiels der Kinder und Jugendlichen des Christlichen Vereins junger Menschen (CVJM) lässt erahnen, dass es sich um eine besondere Aufführung der Weihnachtsgeschichte handelt. „Wir haben uns eigentlich geschworen, niemals Tiere reden zu lassen“, sagt Katharina Engel, Co-Autorin des selbst geschriebenen Stückes.

Ochs und Esel die Hauptgestalten

„Aber nachdem uns so viele Menschen gedankt haben, dass wir stets ein modernes Krippenspiel für Erwachsene aufführen, haben wir uns Gedanken über das Konzept gemacht und wollten es interessanter für kleinere Kinder gestalten.“ So sind Ochs und Esel dieses Jahr die Hauptgestalten der Rahmenhandlung rund um die traditionelle Herbergssuche von Maria und Josef zu Jesu Geburt. „Der Ochse ist sehr ironisch, das passt zu mir“, sagt Adrian Naumann, der den Ochsen darstellt, bei der Generalprobe. Er habe sich eine lustige Rolle gewünscht und die Proben hätten „mega Spaß“ gemacht, berichtet der Zwölfjährige, der bereits zum dritten Mal am Krippenspiel teilnimmt. Insgesamt 38 Kinder werden auf der Bühne stehen, die letzte Rolle hat Autorin Engel noch kurzfristig dazu geschrieben. Seit zehn Jahren schreibt sie mit ihrem Bruder Christian das Krippenspiel, „wobei die Themen inhaltlich nicht klassisch sind“. Globale und kommunale politische Themen oder das Dorfgeschehen würden mit verarbeitet.

Diesmal stehe die Frage „Wie können wir als Christen mit besonderer Verantwortung ordentlich zusammenleben?“ im Mittelpunkt. „Darf man als Christ Grenzen setzen oder muss man alles ertragen?“, fragt sie selbstreflektierend. Auch in der harmonischen, besinnlichen Weihnachtszeit solle man nicht vergessen, dass man an sich und seinem Verhalten arbeiten müsse, meint Engel. Die tiefere Botschaft wird wie gewohnt in spritzige Dialoge und voller Humor in Anspielungen auf die moderne Zeit verpackt. Aufgeführt wird das Krippenspiel im Freien bei Lagerfeuer und Glühwein am morgigen Montag, 23. Dezember, um 18 Uhr vor dem Rathaus in Stetten. Bei ungewisser Wetterlage in der Turnhalle.