von SK

Der Unbekannte gab vor, im Ausland einen Verkehrsunfall verursacht zu haben und eine große Summe Bargeld zu brauchen, um seine Schäden begleichen und seine Strafe zahlen zu können.Der Betrüger telefonierte insgesamt rund zweieinhalb Stunden mit der 89-Jährigen und ließ auch einen vermeintlichen Werkstattbesitzer und einen falschen Rechtsanwalt zur Sprache kommen, teilt die Polizei mit. Dabei sollen die Anrufer so überzeugend aufgetreten sein, dass die Frau schließlich mehrere zehntausend Euro in einen Briefumschlag steckte und diesen einer Frau übergab, die zu ihr nach Hause kam.

Erst, als der vermeintliche Sohn das Geld am Folgetag nicht zurückbrachte, obwohl er das am Telefon versprochen hatte, und der echte Sohn telefonisch nicht erreichbar war, wurde die 89-Jährige misstrauisch. Die Frau wandte sich an ihre Tochter, die die Polizei informierte. Diese ermittelt nun. Informationen zu verschiedenen Betrugsmaschen und Tipps zur Vorbeugung sind auf der Internetseite der Polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de einsehbar.