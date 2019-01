Die Glonke begrüßen zur Bürgerfragestunde im Vorzimmer des Bürgermeisters, die Hexen denken über den "Gin des Lebens" nach und was sonst so an Närrischem im Städtle los ist, darüber wird das Schnabelgiere Allerlei vom 15. bis 17. Februar in der Sommertalhalle informieren. Rund 20 Nummern stehen auf dem Programm: Stückle, Tänze und Musik.

Rund 150 Akteure machen mit

Es dürfte für jeden etwas dabei sein. Überhaupt ist die Fastnacht ein Ereignis, "das alle Schichten und Gruppen zusammenbringt", wie Zunftmeister Norbert Waßmer betont. In Meersburg, wo allein beim Allerlei rund 150 Akteure mitwirken, sowieso.

Fanfarenzug tritt unter dem Motto "Mamma mia!" auf

Schon die Kleinsten machen mit, so etwa beim Fanfarenzug, der dieses Mal das Motto "Mamma mia!" gewählt hat. Bei einem anderen Auftritt spielt nicht nur die Mamma eine Rolle, sondern ein ganzer Clan: Familie Waibel aus der Daisendorfer Straße. Irgendwie verwandt hören sich auch die Straßenmusiker Sancho und Pancho an. Dahinter verbergen sich die Erzkomödianten Heiko Herp und Nils Schweikhardt. Im Doppelpack kommen auch die Conférenciers: Peter Schmidt und Thomas Mackowiak, die erstmals 2018 als Ansager überzeugten.

Vorbereitungen laufen seit November

Auch sonst ist beim Allerlei tierisch viel geboten: Da kommen etwa zwei umgesiedelte Bienen angeschwirrt (Monja Endress und Sebastian Schmäh) und zwei Tauben auf der Stadtmauer (Eva-Maria Goretzki und Maren Weißhaar) dürften ebenfalls einiges zu gurren haben. Das Publikum erwarten aber noch weitere Überraschungen. Die Akteure proben teils seit November. "Sie haben alle Freiheiten", versichert der Zunftmeister. "Ich greife nur ein, wenn’s grenzwertig ist." Das komme aber so gut wie nie vor.

Das Allerlei beginnt Freitag und Samstag, 15. und 16. Februar, um 19.01 Uhr, am Sonntag, 17. Februar, um 18.01 Uhr. Karten gibt es bei der Tourist-Information Meersburg, Restkarten an der Abendkasse.