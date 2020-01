Zum Dreikönigsumtrunk ist die gemütlich warme Zunftstube bereits gut gefüllt. Gute Wünsche zum Neuen Jahr werden ausgetauscht und der volle Terminkalender für die diesjährige Fasnetsaison verteilt. Zunftmeister Markus Greinwald schaut „ohne Angst“ in die neue Saison.

Seit in der zurückliegenden Hauptversammlung die vielfältigen Aufgaben auf mehrere Schultern verteilt wurden, steht er wieder gerne an der Zunftspitze. „Mit dieser Mannschaft im Rücken kannst du alles stemmen“, lobt er die rund 300 Mitglieder zählende Zunftschar. Selbst so ein „Monsterding“ wie die zweite Auflage des Dämmerflohmarkts mit Biergarten Mitte September könne so gelingen.

Ersatzbändel für Karbatsche dabei

Und der normale Fasnetbetrieb sowieso. Das zeigen schon die zahlreichen Besucher, die sich um Punkt 12 auf dem Bauhofplatz vor der Narrenstube versammeln. Auf dem Platz richtet Vize Alexander Czerny schon seine Karbatsche. Das Seidenbändel am Ende des Hanfseils ist zerfetzt. Als langjähriger Schneller hat er ein Ersatzbändel dabei, das er jetzt aus der Brusttasche zieht.

Er kürzt es entsprechend und knotet es schließlich fest. Damit es nicht so schnell ausfranst, wird es noch kurz abgeflämmt und schon kann das Knallen beginnen. „Wer beidseitig schnellen kann, ist klar im Vorteil“, sagt Czerny mit Blick auf den vermutlich am nächsten Tag eintretenden Muskelkater. Schließlich dauert das närrische Einläuten den ganzen Tag. Durch das ganze Dorf ziehen die Karbatschen-Knaller.

Peter Müller schwingt schon seit seiner Grundschulzeit die für die schwäbisch-alemannische Fasnet typische Hanfpeitsche. Am Anfang sei es wichtig, einen Schlag und das Zurückziehen des Seils zu lernen. Nach und nach kämen dann weitere Finessen wie beispielsweise ein Handwechsel während des Schnell-Vorgangs oder gar ein Peitschenwechsel dazu.

„Traget die Fasnet ins Dorf.“ Auf Zunftmeister-Kommando schwärmen die peitschenden Narren aus. Der Erweckung des Hasle Maale am Samstag steht nun nichts mehr im Wege.