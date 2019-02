von Uwe Petersen

Herr Waggershausen, wenige Tage vor Ihrem Geburtstag ist das Album "Aus der Zeit gefallen" erschienen. War das ein Geschenk an Sie selbst?

Nein, der Erscheinungstermin ist Zufall. Eigentlich sollte das Album bereits im Herbst 2018 erscheinen. Aber bis dahin war nur das Video von "Ich kenn mich aus mit dem Blues" fertig, das seitdem auf YouTube abzurufen ist.

Spielt der Titel darauf an, dass viele Menschen in Ihrem Alter schon in Rente sind?

Auch das nicht. Vielmehr richtet sich die Musik nicht nach Moden oder Trends, sondern ist einfach so, wie sie mir gefällt. Damit ist sie einerseits eben nicht "in dieser Zeit", andererseits aber auch zeitlos. Heute geht alles schnell, ist alles auf Kurzlebigkeit angelegt. Mir gefallen – auch bei meinen eigenen Liedern – gerade die am besten, die nicht dem Zeitgeist entsprechen, sondern die zeitlos sind. So sehe ich mein "Das Lächeln beim Abschied" von 2010.

Kann man mit dieser Einstellung in der Musikbranche überleben?

Zum Glück bin ich finanziell abgesichert, weil ich für die Kindersendung "Siebenstein" schreibe, auch für Kollegen oder einzelne Filmproduktionen. Mir geht es vor allem darum, dass mir meine Musik gefällt. Wenn es dann noch Leute gibt, die das mögen: umso besser. Aber gut leben kann man davon heute nicht. Das liegt auch daran, dass man heute kaum noch CDs verkauft. Früher hat man Konzerte gegeben, um den Verkauf der Platten anzukurbeln, heute ist es umgekehrt: Man verdient nur noch mit seinen Auftritten.

Aber Sie treten doch schon lange nicht mehr auf.

Das ist wahr. Und im Nachhinein betrachtet war das mein größter Fehler in meinem Leben, dass ich seit fast 30 Jahren nicht mehr live aufgetreten bin.

Werden Sie das mit diesem Album ändern?

Sicher nicht sofort. Jetzt kommen erst einmal die ganzen Promotion-Aktionen: Interviews, Showauftritte und ähnliche Dinge. Aber gegen Jahresende oder Anfang des nächsten Jahres kann ich mir das gut vorstellen.

Zurück zum aktuellen Album: Wie ist das entstanden?

Entstanden ist das über einen längeren Zeitraum. Mein letztes Album "So ist das Spiel" liegt ja mehr als acht Jahre zurück. Auch in dieser Zeit habe ich neben meinen Auftragsarbeiten immer wieder Lieder geschrieben. Die landen dann oft fast fertig in der Schublade. Drei der neuen Titel stammen im Ursprung sogar noch aus den 90er Jahren. Alle Titel, die ich jetzt veröffentlichen wollte, habe ich dann hervorgeholt, daraus die Titel gewählt, die thematisch und musikalisch zusammenpassen, und mir dann überlegt, mit welchen Musikern ich sie aufnehmen möchte und wie ich sie arrangieren werde. Dass das nicht immer gleich beim ersten Mal hinhaut, habe ich auf dem Doppelalbum dokumentiert: Der Hörer kann die fünfte und die erste Version von "Die Drinks sind getrunken" direkt vergleichen.

Stichwort Doppel-CD: Warum gibt es gleich drei verschiedene Ausgaben?

Meine Stücke sind recht lang. Auf eine normale CD passten nur zwölf Lieder. Vielen reicht das. Ich wollte aber alle 19 ausgesuchten Titel herausbringen; deshalb die Doppel-CD. Da ich außerdem ein eingefleischter Fan der schwarzen Scheiben bin, wollte ich mir den Spaß auch gönnen.

Um so viel selbst machen zu können, braucht man einen eigenen Verlag. Ihr Miau-Verlag feiert in diesem Jahr das 40-jährige Bestehen. Seit vier Jahren ist Ihr Sohn Marlon Verlagsleiter. Funktioniert das gut?

Ich finde es toll, dass er das jetzt macht. Damit habe ich mich aus dem operativen Geschäft weitgehend zurückgezogen. Natürlich berate ich ihn, aber die Entscheidung trifft er. Auch beim neuen Album hätte ich manche Dinge anders entschieden. Aber ich sage ihm: "Ich vertraue dir, mach du es."

Was bedeutet Ihnen Familie?

Die ist für mich extrem wichtig, sie ist für mich das Revier, in das ich mich zurückfallen lassen kann. Wir haben ein cooles Verhältnis miteinander, auch mit der Familie meines Bruders. Wir waren manchmal fast wie eine sizilianische Großfamilie.

Wie sieht es mit Ihrem politischen Engagement aus? Sie standen ja vor 15 Jahren auf einer Kommunalwahlliste in Meersburg.

Wenn ich 20, 30 Jahre jünger wäre, hätte ich mich jetzt vielleicht engagiert – wenn es keine Musik gäbe. Meine Kandidatur damals war einmalig. Wenn ich gewählt worden wäre, hätte ich mich natürlich voll eingesetzt, aber im Nachhinein war es gut, dass ich nicht gewählt wurde.

Haben Sie neben der Musik noch weitere Interessen?

Ja: Filme und Bücher, auch Serien, die ja auch Zeitgeist sind: Das macht mir Spaß. Beim Lesen bin ich ein großer Science-Fiction- und Thriller-Fan. Und ich liebe "Herr der Ringe": Das habe ich wohl zehnmal gelesen. Ansonsten bin ich großer Sportfan. Sportreporter wäre sicher für mich ein Job gewesen, wenn ich nicht Musik gemacht hätte.

Wie kamen Sie zur Kindermusik?

Ich habe ein großes Faible für Family-Entertainment, wie man an "Siebenstein" sieht, aber auch an Produktionen wie "Ice Age". Ich finde, die Kinder muss man ernst nehmen und man muss ihnen etwas bieten. Die lieben das, wie die Resonanz beim Sender zeigt.

Was hat es eigentlich mit Ihrem Hut auf sich?

Das hat keinen bestimmten Hintergrund. Ich liebe Hüte und bin in den letzten Jahrzehnten immer mit Hut auf den Covern. Dass es jetzt dieser ist, ist leicht erklärt: Mein alter Borsalino war irgendwann weg – liegen gelassen, gestohlen, ich weiß es nicht. Dann ist es zufällig der Stetson geworden, den ich jetzt trage.

Zum Schluss sei die neugierige Frage erlaubt: Wie feiern Sie Ihren Geburtstag?

Gar nicht besonders. Ich bin jetzt mehrere Wochen mit meinem Sohn auf Promotion-Tour. Vielleicht finden wir abends die Gelegenheit, gut essen zu gehen – je nach Stadt, in der wir gerade sind, auch mit ein paar alten Freunden. Mehr nicht.