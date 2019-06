Es war wie im Film: André Maier war bei der Bürgerehrung soeben von Bürgermeister Robert Scherer für seinen langjährigen Einsatz im Ortsverein des Roten Kreuzes (DRK) ausgezeichnet worden und bedankte sich nun bei der Stadt für die Anerkennung. Da piepste sein Handy und meldete einen Einsatz für „Helfer vor Ort“. Maier konnte die App ausschalten. Denn sofort sprangen seine Rotkreuz-Kollegen Susanne Ege und Peter Adam auf und spurteten davon. Zu einem Verkehrsunfall, wie Adam später berichtete, als die beiden zur Feier im zurückkehrten. Etliche Minuten vor dem Rettungsdienst waren die beiden am Unfallort gewesen und konnten helfen – genau das ist der Sinn der Helfer-vor-Ort-App, die im Bodenseekreis im Sommer 2018 eingeführt wurde.

Verdienste beim Roten Kreuz und um Städtepartnerschaft

Einen eindrucksvolleren Beleg für die Bedeutung der Arbeit der ehrenamtlichen Retter konnte es kaum geben, fand der Bürgermeister. Die Stadt hatte die Bevölkerung um Vorschläge für die Bürgerehrung gebeten, über ein Dutzend Namen gingen ein. Zu den vom Gemeinderat nichtöffentlich Ausgewählten zählten, außer Maier, Hans-Peter Kotyrba sowie das Ehepaar Wilma und François Morin. Kotyrba wurde ebenfalls für langjährige Tätigkeit beim Roten Kreuz geehrt, Morins für ihre Verdienste um die Städtepartnerschaft mit dem französischen Louveciennes. Außerdem würdigte die Stadt fünf Blutspender, von denen aber nur Manuel Back anwesend sein konnte.

Hans-Peter Kotyrba seit seinem 15. Lebensjahr beim DRK aktiv

Peter Adam und Susanne Ege, die kurz darauf zu ihrem Einsatz eilten, dankten allen Blutspendern. „Zehn Mal Blutspenden heißt, ein Mal sein ganzes Blut gegeben zu haben“, verdeutlichte Adam. Danach rief der Bürgermeister den pensionierten Richter Hans-Peter Kotyrba nach vorne, der seit seinem 15. Lebensjahr dem Roten Kreuz dient, seit 1991 im Ortsverein Meersburg, lange auch in dessen Vorstand. Kotyrba sagte, sein Motto laute: „Schenke Leben und spende Blut.“ Kotyrba, Jahrgang 1937, appellierte an Ruheständler, nach ihrem Arbeitsleben „noch ein bisschen was Ehrenamtliches zu machen“. Auch dankte er seinen Mitstreitern: „Es geht nur in Gemeinschaft.“

Der Geehrte Hans-Peter Kotyrba ist seit seinem 15. Lebensjahr beim Roten Kreuz, seit 1991 in Meersburg. | Bild: Sylvia Floetemeyer

André Maier dankt seiner Mannschaft und seiner Ehefrau für Unterstützung

Das betonte auch der 46-jährige Stettener André Maier, der sich seit 1992 im DRK-Ortsverein einbringt und auch bei der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) aktiv ist. Maier sei unter anderem Ausbilder, Rettungsschwimmer, Einsatztaucher, listete Scherer beeindruckt auf. Maier berichtete, dass allein über die neue App „Helfer vor Ort“, die ausgebildete Ersthelfer in der näheren Umgebung eines Notfalls alarmiert, in diesem Jahr bereits rund 110 Einsätze geleistet worden seien. Das ist aber nur ein Teil von Maiers Engagement, das, wie er unterstrich, „ohne starke Mannschaft nicht möglich ist“ – und auch nicht ohne das Verständnis seiner Frau Katja, der er herzlich dafür dankte.

André Maier, der für seinen Einsatz beim Roten Kreuz und der DLRG geehrt wurde, dankt seiner Frau Katja für ihre Unterstützung. | Bild: Sylvia Floetemeyer

Ehepaar Morin engagiert sich seit Beginn der Städtepartnerschaft 1991 für deutsch-französischen Austausch

Dem deutsch-französischen Ehepaar Morin zollte Bürgermeister Scherer Respekt für seinen „unglaublichen Einsatz für die Städtepartnerschaft“ mit Louveciennes bei Paris. Unzählige Begegnungen, darunter Schüleraustausche, Konzertreisen und Radtouren hätten die Eheleute seit Beginn der Jumelage 1991 begleitet. Für ihre Verdienste hatten sie in Louveciennes bereits im Januar als erste Auswärtige die Medaille der französischen Partnerstadt erhalten.

Bürgermeister Robert Scherer (Mitte) dankt Wilma und François Morin für ihre Verdienste um die Städtepartnerschaft mit Louveciennes. Dort wurde das Ehepaar ebenfalls dafür geehrt. | Bild: Sylvia Floetemeyer

Das sei schon etwas Besonderes gewesen, meinte Wilma Morin, so wie auch jetzt die Ehrung in Meersburg: „Ich bin seit Tagen gerührt.“ Über ihren Einsatz im Jumelage-Komitee meinte sie: „Wenn man mit einem Franzosen verheiratet ist und in Frankreich ein- und ausgeht, kriegt man so ein Amt fast als Aussteuer mit.“ Ihr Mann pflichtete bei: „Wir waren prädestiniert“, als sie der damalige Bürgermeister Rudolf Landwehr – der unter den Gästen war – um Mithilfe gebeten habe.

Die Bürgerehrung fand zum zweiten Mal im Vineum statt, musikalisch begleitet vom mitreißenden Sextett Saxonette.