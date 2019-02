Die Stadt Meersburg vergibt für Pendler, die besondere Umstände nachweisen können, für die Sommersaison 2019 maximal 80 Parkkarten für den Fähreparkplatz. Das beschloss der Gemeinderat einstimmig. Ab 1. März können entsprechende Anträge eingereicht werden. Es gilt das „Windhund-Prinzip“: Die Karten werden nach der Reihenfolge ihres Eingangs vergeben.

Ausgefüllter Antrag samt Unterlagen nötig

Voraussetzung für eine Bewerbung ist die Abgabe des vollständig ausgefüllten städtischen Antrags inklusive Unterlagen, die die Dringlichkeit einer Parkkarte für den Fähreparkplatz belegen. Das können sein: ein begründetes ärztliches Attest, ein Behindertenausweis mit dem Zeichen aG oder G oder eine Bescheinigung des Arbeitgebers, dass der Beginn oder das Ende der regelmäßigen Arbeitszeit zwischen 22 und 5 Uhr liegt.

Bürgermeister: "Entgegenkommen an die, die in Konstanz arbeiten"

Bürgermeister Robert Scherer sagte, bei der Vergabe solle es fair zugehen. „Das ist ein Entgegenkommen an die, die in Konstanz arbeiten.“ Er betonte: „Die Stadt Meersburg ist aber nicht vorrangig für Arbeitgeber auf der anderen Seeseite zuständig.“ Es wäre schön, so Scherer, wenn diese ihre Arbeitnehmer vor Ort in puncto Parkgelegenheiten unterstützten. Wenn das neue Parkhaus an der Fähre gebaut sei, könne man sich in Meersburg weitere Gedanken machen.

2020 wird es keine Pendlerkarten geben

Allerdings bedeute dessen Erstellung auch für Meersburg eine Einschränkung, da während der Bauphase mindestens 150 Parkplätze entfielen. Deshalb werde es 2020 keine Pendlerkarten geben. Man biete aber auch jetzt schon Ausweichparkplätze an, etwa im Töbele. Teils werde das angenommen, teils mit Unverständnis reagiert.

Proteststurm der Betroffenen

Die Stadt hatte im April des Vorjahres beschlossen, die Regeln für Dauerparker zu ändern. So sollte es für den Fähreparkplatz künftig nur noch im Winter Monatskarten geben, im Sommer lediglich Kurzeitparkplätze. Diese Ankündigung hatte einen Proteststurm Betroffener ausgelöst, wobei die Reaktionen teils sehr heftig ausfielen, wie Scherer deutlich durchblicken ließ und Stadtrat Boris Mattes (SPD) unterstrich. Scherer hob hervor: „Wir nehmen’s ernst, wenn man mit uns normal spricht.“

Naeßl-Doms: Bewerbungsstart etwas kurzfristig

Christine Ludwig (Grüne) meinte, die jetzige Übergangslösung sei ein guter Kompromiss. „Wir können nicht auf dieser Seeseite für die Probleme von Konstanz sorgen.“ Julia Naeßl-Doms (CDU) fand den baldigen Bewerbungsstart etwas kurzfristig. Scherer wies darauf hin, dass Ende März die alten Parkkarten ausliefen. Mattes meinte: „Jahrelang hatten’s die Pendler bequem.“

Mattes: Betroffene haben in der Regel bereits Schwerbehindertenausweis

Zu Naeßl-Doms' Einwand, die Zeit sei etwas knapp, um etwa ein Attest zu beantragen, sagte Mattes: „Jemand, der wirklich darauf angewiesen ist, hat in der Regel schon einen Schwerbehindertenausweis.“

Endres: Pendler können verstärkt öffentlichen Nahverkehr nutzen

Werner Endres (CDU) meinte: „Wir brauchen uns nicht zu entschuldigen.“ Pendler könnten ja auch vermehrt auf den öffentlichen Personennahverkehr zurückgreifen. Ludwig warf ein, die Anbindung Bus und Fähre sei aber nicht gut, vielleicht könne die Stadt da mal nachhaken.