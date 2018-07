Den Kinderbonus für den Erwerb der acht neuen Baugrundstücke im Allmendweg in Meersburg hat der Gemeinderat nach erneuter Beratung nun endgültig auf 15 000 Euro pro Kind festgelegt. Allerdings rechnet die Stadt ihn für maximal zwei Kinder an, zieht also höchstens 30 000 Euro vom Grundstückspreis ab.

Verwaltung: 10 000 Euro für maximal zwei Kinder

Der Gemeinderat hatte im Mai bereits für je 15 000 Euro Rabatt ohne Begrenzung der Kinderzahl votiert. Doch nach Rücksprache mit der Kommunalaufsicht legte die Verwaltung nun einen neuen Beschlussvorschlag auf den Tisch, der einen Abzug von je 10 000 Euro für maximal zwei Kinder vorsah.

Aufsichtsbehörde kritisierte Bonus für unbegrenzte Kinderzahl

Die Aufsichtsbehörde beim Landratsamt hatte kritisch angemerkt, dass ein Bonus von 15 000 Euro pro Kind etwa bei einer Familie mit vier Kindern einen Nachlass von fast 70 Prozent gegenüber dem Bodenrichtwert bedeute. Sie hatte daher die Stadt gebeten, das zu überdenken. Auf Wunsch des Rats hatte sich die Verwaltung auch in anderen Kommunen umgehört und kam zum Ergebnis, dass in puncto Kinderbonus ein Höchstbetrag von 15 000 Euro "selten überschritten wird". Außerdem habe man durch die Grundstückszuschnitte "auch eine Größe geschaffen, bei der vertretbare Bauplatzpreise erreicht werden", argumentierte die Stadtverwaltung.

Mattes (SPD): ursprünglichen Beschluss beibehalten

Boris Mattes (SPD) plädierte aber dafür, beim ursprünglichen Beschluss zu bleiben "und ein klares Zeichen pro Förderung des Wohnbaus zu setzen". Der promovierte Jurist meinte: "Ich denke, dass 15 000 Euro pro Kind nicht angreifbar wären."

Waibel (FW): Stadt trägt auch Kosten für Ausbau des Rieslingwegs

Markus Waibel (FW) befürwortete hingegen den von der Verwaltung vorgeschlagenen Kompromiss und gab zu bedenken, dass die Stadt ja auch die Kosten für den Ausbau des Rieslingwegs übernehme, die für die Erschließung nötig ist. "Das muss man auch einrechnen."

Endres (CDU): "Das sind keine sozialen Bauplätze"

Werner Endres (CDU) fand: "Ob 5000 Euro mehr oder weniger: Das sind keine sozialen Bauplätze." Dafür seien die Grundstückspreise zu hoch. Wer da bauen wolle, der tue es so oder so. Man solle bei einem Bonus von 10 000 Euro bleiben, und wenn man Familien etwas Gutes tun wolle, lieber etwa Bauplätze in Baitenhausen ausweisen.

Gilowsky (Umbo): Kinderzahl soll begrenzt werden

Michael Gilowsky (Umbo) sagte, er könne sowohl mit 10 000 als auch mit 15 000 Euro leben, sprach sich aber für eine Begrenzung der Kinderzahl aus.

Biemann (Umweltgruppe): 15 000 Euro für maximal zwei Kinder

Monika Biemann (Umweltgruppe) betonte: "Es geht hier nicht um sozialen Wohnungsbau." Das sei etwas anderes, dafür habe man ja schon mal die Daisendorfer Straße 39 ins Visier gefasst. Um den guten Willen der Stadt in puncto Familienförderung zu signalisieren, stellte sie den Antrag, "bei 15 000 Euro zu bleiben, aber für maximal zwei Kinder".

Gemeinderat schließt sich Antrag mehrheitlich an

Dieser Antrag erhielt eine Mehrheit, ebenso der entsprechende Beschluss, der bei fünf Nein-Stimmen durchging. Der Rat legte außerdem fest, dass die Höhe des Kinderbonus' ausschließlich für die Grundstücke im Allmendweg gelte und dass die Entscheidung keine Präzedenzwirkung habe.

Bauplätze im Allmendweg Die Stadt wies auf einem Hanggrundstück im Allmendweg acht Bauplätze aus, die zwischen rund 300 und 650 Quadratmetern groß und für junge Meersburger Familien gedacht sind. Die Plätze sollen noch vor der Sommerpause auf den Markt kommen. Einen Kriterienkatalog für Bewerber hatte der Rat im Februar verabschiedet. Der Quadratmeter soll, je nach Lage, 350, 400 oder 650 Euro kosten. Das beschloss der Rat im Mai, ebenso einen Kinderbonus. Da Kommunen Vermögensgegenstände in der Regel nur zum vollen Wert verkaufen dürfen, hielt die Stadt Rücksprache mit der Kommunalaufsicht. Laut Letzterer haben Kommunen einen gewissen, aber nicht beliebigen Spielraum, etwa wenn es um Rabatte aus sozialen Gründen gehe, wie Familienförderung. (flo)

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein