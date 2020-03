von Uwe Petersen

Gerd M. aus Meersburg ist seit 55 Jahren Kunde der Sparkasse. Als älterer Herr – er ist Jahrgang 1936 – pflegt er gern seine Gewohnheiten. Zu diesen gehörte, dass er das Geld, das er benötigt, am Bargeldschalter der Sparkasse abholt. Doch Anfang Februar stand er vor verschlossener Tür: Der Bargeldschalter wurde aufgelöst. Gerd M. ist empört, schreibt an den Vorstand des Geldinstituts in Friedrichshafen und wendet sich an „seine“ Zeitung.

Gerd M.: „Sparkasse verlässt kundenfreundlichen Kurs“

Er erklärt: „Wissen Sie, den SÜDKURIER lese ich auch schon seit 55 Jahren.“ Mit dem Schritt, den Bargeldschalter zu schließen, verlasse die Sparkasse einen kundenfreundlichen Kurs, den sie eigentlich fahren sollte, kritisiert er. „Und richtig angekündigt wurde das auch nicht.“

Öffnungszeiten der Sparkasse Schalter: Montag bis Freitag von 9 bis 12.30 Uhr, donnerstags auch von 13.30 bis 17 Uhr

Live-Box: Montag bis Freitag von 8 bis 20 Uhr

Beratung nach Absprache: Montag bis Freitag von 8 bis 20 Uhr

Geldautomaten: Montag bis Sonntag von 0 bis 24 Uhr

Filialleiter: „Unsere Damen am Counter helfen natürlich gern“

Filialleiter Kai Kreuzer sieht in der Neuregelung hingegen kein Problem. „Die Kunden können jederzeit am Automaten Geld abholen.“ Und wer wie Gerd M. seine PIN und den Automaten nicht nutzen wolle, dem werde nach wie vor geholfen. „Unsere Damen am Counter helfen natürlich gern. Mit deren Hilfe können die Kunden auch ohne ihre Karte Geld abholen, das funktioniert sogar vom Sparbuch.“ Im Übrigen sei die Schließung sehr wohl per Aushang angekündigt worden, „seit Dezember“.

Seit 1. März zehn Stunden weniger geöffnet

Jetzt gibt es weitere Einschränkungen, die ebenfalls per Aushang angekündigt wurden: Seit 1. März fallen außer donnerstags alle Nachmittagszeiten weg. Bisher hatte die Filiale nur am Mittwochnachmittag geschlossen. Unterm Strich hat sie jetzt zehn Stunden weniger geöffnet. Wolfgang Aich, Pressesprecher der Sparkasse, erklärt, beide Maßnahmen dienten der Personaleinsparung und orientierten sich am Bedarf der Kunden: „Wir haben seit Jahren rückläufige Zahlen am Service, weil immer mehr Kunden ihre Bankgeschäfte online abwickeln.“

Beratung jetzt von 8 bis 20 Uhr möglich

Dennoch ist er der Meinung, dass sich das Angebot für die Kunden insgesamt verbessert habe. „Dem Abbau der Mitarbeiter vor Ort stehen die flexibleren Beratungszeiten entgegen. Denn auch die Beratungen haben sich geändert. Sie sind zwar weniger, dafür aber individueller und zeitintensiver geworden. Deshalb steht unser Beratungsteam nach Absprache von 8 bis 20 Uhr zur Verfügung.“

Welche Anliegen an der Live-Box erledigt werden können, ist auf einem Plakat vor der Tür zu lesen. | Bild: Uwe Petersen

Live-Box erweitert Serviceangebot bis 20 Uhr

Zusätzlich gibt es die sogenannten Live-Boxen. „Mit denen können wir rund 80 Prozent der Fälle abwickeln, ohne dass vorher ein Termin vereinbart werden muss. Durch die Live-Boxen schaffen wir es, in der Fläche zu bleiben und die Zeiten für Serviceleistungen sogar von 8 bis 20 Uhr zu erweitern, bei gleichzeitig weniger Personal.“

Kommunikation via Bildschirm mit Beratungsteam in Friedrichshafen

Über einen großen Bildschirm meldet sich ein Mitglied des Beratungsteams aus Friedrichshafen und kann mit dem Kunden kommunizieren, kann Belege und andere Unterlagen anschauen und fotografieren und soll so die Vor-Ort-Beratung teilweise ersetzen. Auch in Meersburg steht jetzt ein solches Gerät – und im Gegensatz zum Fastnachtsschmäh des „Fridolin“ Peter Schmidt ist der Bildschirm groß und in Farbe.

Kritik schon während der Fasnet beim Schnabelgiere-Allerlei

Kunden wie Gerd M. kann man damit allerdings nicht beruhigen. Auch die Antwort aus Friedrichshafen hilft ihm nicht weiter. Ähnlich wie „Fridolin“ sieht er Sparkassen in der Pflicht. Der „Fridolin“ hatte im Schnabelgiere-Allerlei von „Kundenferne“ und „einer Sparkasse nicht angemessen“ gesprochen. „Das ist schließlich keine Großbank“, meint Gerd M. Für viele Kunden sehe diese Entwicklung aus wie ein Rückzug auf Raten. „Nein, das ist nicht geplant“, versichert Wolfgang Aich. Er räumt aber ein, dass es „stark von der weiteren Entwicklung“ abhänge.