Ausverkauft war das jüngste Konzert aus der Reihe "Torkel trifft..." mit den "Singderellas". Franziska Restle (Gesang und Klavier) und Lena Schnirch (Gesang) begeisterten im Vineum ein bunt gemischtes Publikum. Arndt Müller begleitete die "singenden Prinzessinnen" am Schlagzeug. Für das Gesangsduo war es das zweite öffentliche Konzert. Vor gut einem Jahr entstand die Idee zu einem gemeinsamen Projekt. Restle und Schnirch hatten sich zufällig auf einem Geburtstag kennengelernt. Für eine gemeinsame Freundin hätten sie erstmals anlässlich einer Taufe zusammen gesungen. "Das hat gleich so gut geklappt und war so harmonisch, dass wir beschlossen haben, da mehr draus zu entwickeln", sagt Gesangslehrerin Franziska Restle, die zuvor solo auftrat und nebenbei als Hochzeitssängerin arbeitet.

Repertoire entwickelt sich ständig weiter

Auf die Frage, wie es zu dem Namen "Singderellas" gekommen sei, antwortet das Duo zuerst mit einem Schuss Selbstironie: "Wir wollten mal die zarte Prinzessinnen-Seite an uns herauskehren. Sonst sind wir eher Gummistiefel-Weiber." Anschließend erklären die beiden Sängerinnen, dass die vielen Disney-Lieder aus "König der Löwen" oder "Pocahontas" sie auf die Idee gebracht hätten und sie Spaß an dem Wortspiel gefunden hätten. Spaß und Freude sind den Frauen wichtig, bei den Auftritten sowie bei den gemeinsamen Proben. Ihr Repertoire unterliegt einer ständigen Weiterentwicklung, jeder trüge etwas bei und sie experimentieren, was so ankommt beim Publikum.

Durch Mutter zur Musik gekommen

"Im Herzen sind wir für die alten Lieder", sagt Lena Schnirch und meint damit die Lieder aus den 80er Jahren. Sie selber sei durch ihre Mutter zur Musik gekommen. Zusammen hätten sie viel gesungen und Blockflöte gespielt. "Das hat mich sehr geprägt", sagt die junge Frau und erzählt, wie schön es Weihnachten immer gewesen sei, wenn die ganze Familie zusammen gesungen habe: "Das war so, wie man es sich immer wünscht." Von sich selber glaubt sie, dass ihr Talent nicht ausreiche, um ihren Lebensunterhalt damit verdienen zu können, außerdem ist sie eigenen Angaben zufolge zufrieden mit ihrem Beruf. "Grund- und Hauptschullehrerin zu werden, war schon immer mein Traum", erklärt sie.

Als Gesangslehrerin selbstständig gemacht

Auch in ihrer Familie sei es sehr musikalisch zugegangen, sagt Franziska Restle. Sie habe viel Unterstützung durch ihre engagierten Eltern erfahren und neben Blockflöte auch Violine gespielt. Das Klavier kam erst später im Studium dazu. Eigentlich sei sie "zufällig in die Ausbildung an der Berufsfachschule für Musik rein gerutscht", erzählt die Sängerin, doch nach dem Abschluss war das Ziel klar, sich als Gesangslehrerin selbstständig zu machen. "Ich unterrichte unheimlich gerne, ich habe richtig Spaß daran", sagt sie.

Im Alter von 21 Jahren hat sie angefangen, Gesangsunterricht zu geben. "Von Anfang an war die Nachfrage hoch und ich kann davon leben", sagt die 30-Jährige, die "es faszinierend fand, dass die Leute mir das in dem Alter schon zugetraut haben". Mittlerweile hat sie Schüler aller Altersklassen, die jüngste Schülerin sei acht Jahre alt, die Älteste um die 70 Jahre. Bis zu einem gewissen Grad kann jeder singen lernen, meint Restle. Wer Spaß daran hat, mit seiner Stimme zu arbeiten, kann durch Atemtechnik und viel Übung einiges aus dieser herausholen. Sie könne jedem einen Weg zeigen, mit seiner Stimme umzugehen, sagt die Gesangslehrerin und fügt an: "Gesangsunterricht ist in erster Linie Handwerk."

Zur Person Franziska Restle ist seit Geburt an in Meersburg wohnhaft. Die 30-Jährige besuchte die Sommertalschule und absolvierte ein freiwilliges soziales Jahr in Freiburg. An der Berufsfachschule für Musik in Nürnberg legte sie die staatliche Prüfung für Ensembleleiter im Fachbereich Rock und Pop ab. Vor neun Jahren machte sie sich mit ihrer Gesangsschule selbstständig. Weitere Informationen unter www.

gesangsunterricht-franziska-restle.de.

Lena Schnirch wuchs ab ihrem siebten Lebensjahr in Daisendorf und Baitenhausen auf, nun lebt sie in Ludwigshafen. Nach ihrem Abitur in Überlingen studierte sie in Weingarten Deutsch, Religion und Geschichte. Die 28-Jährige unterrichtet an einer Grundschule. Der nächste Auftritt ist am 6. Dezember im Hotel "Zum Schiff".

