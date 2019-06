von Lorna Komm

Für jede seiner Opern hat Giuseppe Verdi einen Baum gepflanzt. Für „La Traviata“ war es eine Trauerweide. Informationen über den Künstler, Hintergründe, wie es zu der musikalischen Erzählung kam, und eine Übersetzung und Erklärung zu den italienischen Originaltexten waren nur ein kleiner Teil des Vortrags von Sigrid Haas in der Seniorenresidenz Augustinum.

Bildpräsentation, Musikeinspielungen und gedruckter Leitfaden

Aus ihrer Veranstaltungsreihe „Das musikalische Sofa“ vermittelte die Stimmtherapeutin kurzweilig einen tieferen Zugang zu Verdis „La Traviata“. Mit Bildpräsentation, Musikeinspielungen und einem gedruckten Leitfaden für jeden Besucher „für ein genussvolles Zuhören“ samt Schnellkurs in Italienisch führte Haas Laien und Musikbegeisterte in das Leben Verdis ein, der in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen war. Seine Lebensumstände hätten einige Parallelen zu den Protagonisten der Oper, welche auf dem Roman „Die Kameliendame“ von Alexandre Dumas basiert, erklärte Haas.

Zuschauer können Textstellen vorlesen

Die Zuschauer konnten sich aktiv beteiligen und ausgewählte Textstellen aus den Arien vorlesen. Beim gemeinsamen Hören einer Aufnahme der Bayerischen Staatsoper mit den Bühnenstars Placido Domingo und Ileana Cotrubas machte Haas immer wieder auf besonders dramatische Stellen aufmerksam. Zudem erläuterte sie die innere Zerrissenheit und den langsamen Verfall der schwindsüchtigen bekannten Pariser Kurtisane. „Trinken wir mit Genuss“ und „genießen wir das Leben“ heißt es im Finale der 1853 uraufgeführten Oper. Passend dazu wurde den Besuchern ein Glas Sekt gereicht.

Stimmtrainerin wollte nicht allein ins Konzert gehen

Im Anschluss erklärte die Stimmtrainerin aus Friedrichshafen, wie sie auf die Idee zu dieser Veranstaltung kam. Sie habe eine Zeit in Barcelona gewohnt und ihre spanischen Freunde seien der Meinung gewesen, Opern seien etwas für alte Menschen. Da sie es leid gewesen sei, immer allein in Konzerte zu gehen, habe sie angefangen, ihren Bekannten Schnellkurse über Inhalt und Hintergründe zu geben – auf ihrem heimischen „musikalischen“ Sofa. Wegen der positiven Resonanz habe sie dann angefangen, in Bibliotheken und Altersheimen Vorträge zu halten.