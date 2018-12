von Pauline Sopata

Wer gerne an der frischen Luft arbeitet und Abwechslung im Beruf mag, für den ist ein freiwilliges ökologisches Jahr (FÖJ) eine Option. Für diesen Weg entschieden hat sich die 20-jährige Jolanda Fritsch. Seit September arbeitet sie in der Stadtgärtnerei Meersburg, unter der Leitung von Chef Thomas Biller. Auf die Frage, weshalb er ein freiwilliges ökologisches Jahr in der städtischen Gärtnerei anbietet, antwortet Biller: "Durch die Einrichtung einer FÖJ-Stelle in der Stadtgärtnerei kann zusätzliche Arbeitskraft generiert werden." Durch die zusätzlich Arbeitskraft seien verstärkte Aktivitäten im ökologischen Bereich möglich, das heiße mehr biologische Vielfalt in Meersburg. "Der fortschreitende Rückgang von Wildbienen, Schmetterlingen und anderen Tieren rückt immer mehr in den Blick der Öffentlichkeit. Jede Kommune kann einen Beitrag, ob groß ob klein, zum Erhalt unserer Lebensgrundlagen leisten", erklärt der Leiter der Stadtgärtnerei.

Tag der 20-Jährigen beginnt um kurz vor sieben

Jolanda Fritsch wohnt in Meersburg. Jeden Morgen fährt sie in sieben Minuten mit dem Fahrrad zur Arbeit. Ihr Arbeitstag beginnt meistens um 6.55 Uhr mit einer Tagesbesprechung, an der auch all ihre Kollegen teilnehmen. Um 9 Uhr ist eine Viertelstunde Zeit für die Frühstückspause und dann wird bis um 16.45 Uhr gearbeitet. Freitags endet der Arbeitstag bereits um 12.15 Uhr. Kein Tag gleicht dabei dem anderen: Manchmal hat man Einsätze in der Stadt, berichtet die 20-Jährige.

Besonders im Sommer müssten dort Unkraut gejätet sowie Blumen gegossen oder gestutzt werden, damit das Stadtbild schön bleibe. Im Winter dagegen müsse man viele Pflanzen umtopfen, damit diese überwintern können. "Vor aller Heiligen waren wir viel auf dem Friedhof, das war nicht mein Lieblingsplatz", gibt Jolanda Fritsch zu. Doch auch das gehört zum Arbeitsbild. Jeder, der in diesem Bereich arbeiten möchte, sollte sich außerdem darauf einstellen, dass es im Winter sehr kalt werden kann. Auch körperlich ist die Arbeit anspruchsvoll. Vergütet wird das freiwillige ökologische Jahr der jungen Frau mit 350 Euro pro Monat.

Großer Wunsch, etwas im ökologischen Bereich zu tun

Jolanda Fritsch erklärt lächelnd: "Wenn man das machen möchte, dann nicht wegen des Geldes." Beweggründe für ein FÖJ waren ihre Naturverbundenheit und der Wunsch, etwas im ökologischen Bereich zu machen. Ein FÖJ stärke das Umweltbewusstsein und man lerne, eigenverantwortlich zu Arbeiten, sagt die 20-Jährige, die nun fest zum Team der Stadtgärtnerei gehört.

Gerade für junge Menschen von 15 bis 27 Jahren kann das FÖJ eine Orientierungshilfe sein, meint auch Steffen Vogel, Leiter des Bereichs FÖJ der Landeszentrale für politische Bildung in Stuttgart. Die Teilnehmer lernten vieles, das sie auch im späteren Berufsleben einbringen können: von Teamfähigkeit über Selbstorganisation bis hin zum Einhalten eines geregelten Arbeitsalltages. Zudem kann man nach einem FÖJ schon mal ein Jahr Berufserfahrung vorweisen, so Vogel weiter. Außerdem ist es möglich, den Freiwilligendienst als Wartezeit für ein Universitätsstudium anrechnen zu lassen. Er lässt sich aber auch zur Überbrückung nutzen, um eine Lücke im Lebenslauf zu vermeiden, oder für die Fachhochschulreife anerkennen.

Jolanda Fritsch machte es genauso. Denn nach den Prüfungen wusste die 20-Jährige nicht so recht, was sie genau machen will. Nach einer kurzen Suche im Internet stieß sie auf die Stellenausschreibung der Stadtgärtnerei Meersburg – für ein freiwilliges ökologisches Jahr. Kurzerhand bewarb sie sich und wurde prompt für die Stelle angenommen. Nun nutzt sie ihr FÖJ, um es für ihre Fachhochschulreife anzurechnen. Gleichzeitig ist es ihr eine wichtige Orientierungshilfe. Denn, bevor sie ihr FÖJ bei der Stadtgärtnerei begann, hatte Fritsch schon vieles ausprobiert: mal im Kindergarten gearbeitet, mal in den journalistischen Zweig reingeschnuppert. Zuletzt arbeitete sie auf einem Biohof. Das Interesse an Nachhaltigkeit und der Umwelt war also auch schon früher geweckt worden. Doch erst durch das FÖJ weiß sie nun, dass sie im ökologischen Bereich bleiben möchte. "Es ist eine schöne Arbeit. Sie macht mir echt Spaß, auch dank meiner Arbeitskollegen", sagt die 20-Jährige. Ende Februar nächsten Jahres wäre sie eigentlich mit ihrem FÖJ fertig. Doch es gefällt ihr so gut, dass sie den Dienst wahrscheinlich um mindestens drei Monate verlängern wird.