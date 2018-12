von SK

Für herausragende unternehmerische Leistungen und für besondere Verdienste um die baden-württembergische Wirtschaft hat der Meersburger Zimmerer Sebastian Schmäh gestern die Wirtschaftsmedaille des Landes verliehen bekommen. Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut sagte in ihrer Laudatio im Rahmen eines Festaktes: „Sie leben Ihr Handwerk in all seinen Facetten und offensichtlich gelingt es Ihnen, die Leidenschaft für Ihren Beruf auch auf Ihr Team zu übertragen." Die Digitalisierung habe in seinem Traditionsbetrieb längst Einzug gehalten und er engagiere sich stark im Ehrenamt für das Zimmererhandwerk sowie für den eigenen Fachkräftenachwuchs, begründete die Laudatorin weiter. Die Wirtschaftsmedaille des Landes Baden-Württemberg erhalten seit 1987 Persönlichkeiten und Unternehmen, die sich in herausragender Weise um die Wirtschaft des Landes verdient gemacht haben.