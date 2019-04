Die Fahrgäste der Tábor erlebten am frühen Mittwochabend, gegen 18.17 Uhr, ein seltenes Schauspiel. Durch schwere Sturmböen kam die Fähre so heftig ins Schaukeln, dass sie sich festhalten mussten und Inventar im Bistro-Bereich zu Bruch ging: Die Tische und Stühle rutschten hin und her, der Inhalt der Küchenschränke verselbstständigte sich und fiel teils zu Boden.

Ein Sprecher der Stadtwerke Konstanz bestätigt den Vorfall auf Nachfrage. Normalerweise halten die Fähren viel aus und können auch bei starkem Wellengang fahren. Doch diesmal hätten sich die Wellen durch die Sturmböen zu sehr aufgebaut. "Und dann gerät die Fähre ins Schaukeln", so der Sprecher. Gefragt ist in solchen Fällen der Kapitän. Er beobachtet das Wellenbild und schätzt die Geschwindigkeiten ein.

Keine Verletzten auf Fährschiff

Am Mittwochabend gab es "eine Durchsage an die Fahrgäste, dass sie sich festhalten und nicht mehr rausgehen sollen". Leider sei es dem Bistro-Personal nicht mehr gelungen, die Schränke rechtzeitig zu schließen. Daher der Schaden. Verletzt wurde nach Angaben des Sprechers aber niemand. Und er beruhigt: So etwas wie auf der Tábor sei relativ selten.