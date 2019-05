von SK

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 33, bei dem auch ein Schulbus beteiligt war, ist am Montagmorgen, kurz vor 7 Uhr, Sachschaden in Höhe von 1500 Euro entstanden. Wie die Polizei berichtet, bemerkte der 51-jährige Fahrer des Busses im Bereich der Meersburger Serpentine, wie ein vor ihm stehendes Auto begann, rückwärts zu rollen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, setzte der Busfahrer ebenfalls zurück und fuhr gegen den hinter dem Bus stehenden BMW eines 33-Jährigen. Während an dem Bus keine offensichtlichen Schäden entstanden, wurde der Frontbereich des BMW demoliert, so die Polizei.