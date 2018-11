Meersburg vor 2 Stunden

Schon mehr als 75.000 Euro Spenden für den auf Bali verunglückten Marcus Samsa eingegangen

Unermüdlich sammeln die Freunde in Deutschland Spenden für Marcus Samsa: Der 39-jährige Gastronom aus Meersburg war am 12. November 2018 bei einem Badeunfall auf Bali schwer verletzt worden. Da er keine Auslandskrankenversicherung abgeschlossen hatte, laufen für Operation, intensivmedizinische Betreuung und Rücktransport nach Deutschland möglicherweise Kosten von über 150 000 Euro auf. Die Freunde in Meersburg initiierten daher eine Online-Spendenaktion, bei der bereits mehr als 75 000 Euro eingingen. Außerdem sind weitere Spendenaktionen geplant.