Mit der Aktion „Narren gegen Blutkrebs“ sucht die Narrenzunft Schnabelgiere am Sonntag, 4. August, Stammzellspender, um einem erkrankten Mitglied zu helfen. Potenzielle Spender können sich von 11 bis 15 Uhr im Ratskeller registrieren lassen. Das geht ganz einfach: Für eine Typisierung reicht ein Abstrich der Wangenschleimhaut mittels eines Wattestäbchens.

Narren drehen witziges Werbe-Video

Um zu zeigen, wie unkompliziert das ist, hat ein Team um Monja Endress ein witziges Video gedreht, in dem der Schnabelgiere, die Symbolgestalt der Meersburger Fastnacht, höchstpersönlich typisiert wird. Auf dem Dr.-Moll-Platz, vor der Kulisse der Meersburg, sträubt sich der Schnabelgiere erst etwas, als ihm ein Domino ein Riesenwattestäbchen in den Schnabel stecken will.

„Typisierung tut nicht weh“

Doch je zwei Vertreter der anderen Meersburger Fasnetsfiguren Glonke, Hänsele und Burghexen reden ihm gut zu und gehen mit gutem Beispiel voran. Motto: „Weil das Leben uns allen einen Strich durch die Rechnung machen kann, sollte jeder ein Spender sein.“ Sie erklären: „Die Typisierung tut nicht weh und geht uns alle an, egal, ob du groß oder klein bist, ob du schlank bisch oder e wengele meh am Ranze hosch, egal, welchen Schulabschluss du hast oder ob du arm oder reich bist, egal, wen du liebst oder welche Sexualität du hast, ganz egal, welche Hautfarbe oder Herkunft du hast: Wir alle können Spender sein.“

„Vielleicht suchen wir genau dich!“

Zum Schluss fordert Glonke Monja auf: „Mund auf, Stäbchen rein, jeder von uns kann Lebensretter sein.“ Alle zeigen mit dem Zeigefinger in die Kamera und rufen: „Und vielleicht suchen wir genau dich.“

Jeder zehnte Patient findet keinen passenden Spender

Ein Touristenpärchen aus der Kölner Gegend, das den Dreh beobachtet und bereits die Aushänge der Zunft gesehen hat, ist schwer beeindruckt: „Klasse Sache, das sind tolle Jecken.“ Zunftmeister Norbert Waßmer meint: „Die Aktion als solche spricht für sich. Selbstverständlich sind wir solidarisch mit unserem Zunftmitglied.“ Doch die Narren wollen auch alle anderen Blutkrebspatienten nicht im Stich lassen und sie bei der Suche nach lebensrettenden Stammzellspendern unterstützen. Für viele Patienten sei eine Stammzelltransplantation die einzige Überlebenschance, doch jeder zehnte Patient finde keinen passenden Spender.

Feuerwehr, DRK und DLRG helfen mit

Deshalb sollten sich möglichst viele Menschen in die Datei der internationalen gemeinnützigen Organisation DKMS (ehemals: Deutsche Knochenmarkspenderdatei) aufnehmen lassen. Bei der Aktion, deren Schirmherr Bürgermeister Robert Scherer ist, helfen auch die Freiwillige Feuerwehr und die Meersburger Ortsgruppen des Deutschen Roten Kreuzes und der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) mit.

Bewirtung mit der Jufa zugunsten der DKMS

Die Narrenzunft organisiert in Zusammenarbeit mit der Jufa auch eine Bewirtung zugunsten der DKMS mit musikalischer Umrahmung.

Den Video-Appell der Narren kann man auf der Facebook-Seite der Zunft ansehen. Mittlerweile sind weitere Videos entstanden, die über das Prozedere der Stammzellspende informieren. So erklärt Endress etwa zwei Seehasen aus Ludwigshafen, die ebenfalls mitmachen wollen, dass man dafür zwischen 17 und 55 Jahre alt sein muss. Und Burghexe Manuel Back zeigt, wie man sich ein kostenloses Typisierungsset nach Hause schicken lassen kann, wenn man am 4. August verhindert ist. Des Weiteren gibt es einen Link zu einem Beitrag über den Münchner Feuerwehrmann Sebastian Klostermeier, der bereits zweimal Stammzellen gespendet hat.