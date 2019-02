In den sechs Stunden, die das picke-packe-volle Schnabelgiere Allerlei dauerte, hätte man auch von Zürich nach Abu Dhabi fliegen können, wie Zunftmeister Norbert Waßmer am Ende der Premiere kurz vor ein Uhr meinte. Aber, fragte er: „Was dätet se etz in Abu Dhabi?“ Eben. Und das Bord-Programm im Flieger wäre garantiert nicht so unterhaltsam wie die 17 Nummern des bunten Abends plus der tief- und hintergründigen Conférence des Ansager-Duos Thomas Mackowiak und Peter Schmidt, die in einer eigenen Liga spielt.

Zunftmeister Waßmer: Zukunft des Allerleis bedroht

Trotzdem könnte die Zukunft des Allerleis bedroht sein, warnte Waßmer: Denn man höre darin nun schon das zweite Jahr nur Gutes über den Bürgermeister. Gehe das so weiter, dann „ist er vielleicht mal schuld, wenn das Allerlei stirbt“ – mangels Lästerstoff. Oder man wäre, um das zu verhindern, „gezwungen, das BBT zurückzuholen: Brütsch, Becker, Tausendfreund“. Tatsächlich gab es dickes Lob für Robert Scherer. Das will etwas heißen im meinungsstarken Meersburg, wo bei Bedarf schonungslos Kritik an der Stadtspitze geübt wird, wie „BBT“, Scherers Vorgänger, oft genug erfahren mussten.

Ein "Hallelujah" auf Bürgermeister Robert Scherer

Die Glonke sangen bei ihrer „Bürgerfragestunde“ Scherer auf die Melodie von Cohens „Hallelujah“ wahrhaft eine Hymne, andere rühmten sein Arbeitstempo und -volumen. So meinte Peter Schmidt: „Wir fahren im Porsche im sechsten Gang in die Zukunft.“ Biene Monja (Endress) stach ins Auge: „Es ist langsam gruselig, wie fleißig der ist.“

Die flotten Bienen Monja Endress und Sebastian Schmäh stechen in punkto Outfit und Humor hervor. | Bild: Sylvia Floetemeyer

Übrigens auch, was seine Präsenz in den sozialen Medien angehe, wie vielen auffiel. So schlug ihm Biene Monja das Hashtag #instarobi vor, und Scherer, der als „Stadtreporter“ im Publikum saß, meinte schmunzelnd: „Das überlege ich mir echt.“

Top-Thema: die Hagnauer und ihr Millionendings

Weitere wiederkehrende Themen waren die anstehende Kommunalwahl, das anvisierte Bürgermobil, die Zukunft des Hämmerle-Areals, der neue „Gugelhupf“ der närrischen Frauen, die Premiere von Mädchen in der Knabenmusik sowie Gleichberechtigung allgemein, die etwa auch den 101ern gut anstünde, die sieglosen TuS-Fußballer, die TV-Show „Mein Lokal, Dein Lokal“, bei der gleich drei Meersburger Wirte mitgemacht hatten – und natürlich das Top-Thema überhaupt: die Hagnauer inklusive ihres Millionendings, das Verwaltung und Rat unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausbrüteten.

Zu den Glanzpunkten des Programms zählten: Die Waibels, die, genial umgesetzt, als Dachs-Familie wieder aus dem Bau kamen – nach einem Jahr Zoff, den Dachsvater und Gemeinderat Markus mit der Narrenzunft gehabt hatte. Die Tochter fragte dann auch: „Papa, was machst Du hier, du wolltest doch gar nicht mehr beim Allerlei auftreten?“ – "Ja, glaubst du, so kurz vor der Wahl überlasse ich die Bühne den anderen?“

Dachsfamilie Waibel (von links: Caroline, Markus, Claudia und Hannah) führt das neue, spritzige Feuerwehr-Löschkamel vor. | Bild: Sylvia Floetemeyer

Die Täubchen und Ex-Burgfräulein Eva-Maria Goretzki und Maren Weißhaar, die über den Dächern Meersburgs in klasse Kulisse und tollen Kostümen einiges zu gurren hatten, etwa 2018 als Jahr der Frau feierten.

Sancho und Pancho, alias Heiko Herp und Nils Schweikhardt, die nach längerer Bühnenpause als panflötende Peruaner auftraten und feststellten, dass „mit Straßenmusik in Meersburg nichts zu verdienen ist, weil die Stadt das Geld schon ausgegeben hat“, unter anderem für den Ratskeller.

Heiko Herp als Peruaner, der den Meersburgern die Panflötentöne beibringt. | Bild: Sylvia Floetemeyer

Die flotten Bienen Monja Endress und Sebastian Schmäh, die es trotz sehr später Stunde schafften, den Saal zum Toben zu bringen dank bestechendem Humor und Biene Monjas umwerfendem Temperament.

Alle Tänze: Der Narrensamen entzückte mit einer Pippi-Langstrumpf-Choreografie. Die TuS-Jugend bezauberte mit turnerischen Leistungen, die in ein traumhaft schönes Zirkusmärchen eingebettet waren. Die Garde bot neben ihrem Standardtanz ein brasilianisches Feuerwerk. Silvia Keck und Idun Weißhaar gefielen mit Rhythmus, Charme und Melone, die Tanzsportfreunde mit heißem Hip-Hop. Der Fanfarenzug bot eine phänomenale Abba-Inszenierung: "Mamma mia", was für eine Riesenschau!

Schwestern geben Sprechbühnen-Debut

Außerdem gaben die Schwestern und einstigen Gardemädels Svenja und Henrike Rath ihr Sprechbühnen-Debut. Und die Hexen suchten alkoholgeschwängert nach dem „Gin des Lebens“. Zum Abschluss erinnerte der Narrenrat, da die Open Airs 2019 pausieren, an die Konzerte früherer Jahre, allerdings zu Playback. Dafür spielte die Baumeister-Combo, die das Allerlei wieder begleitete, umso fetzigere Live-Musik.

Henrike (links) und Svenja Rath absolvieren ihr Debut auf der Sprechbühne. | Bild: Sylvia Floetemeyer