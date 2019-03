Für die Kreistagswahl nominiert die SPD im Wahlkreis IV Meersburg neun Kandidaten für die sechs Sitze (von insgesamt 54 im Bodenseekreis), die auf den Wahlkreis entfallen. Auf dem Spitzenplatz steht der 40-jährige Rechtsanwalt Boris Mattes aus Meersburg, der, als derzeit einziger SPD-Vertreter aus dem Wahlkreis, seit 2009 im Kreistag sitzt. Außerdem gehört Mattes seit 20 Jahren dem Meersburger Gemeinderat an.

Auf Platz 2 folgt die 69-jährige pensionierte Lehrerin Renate Eiberger aus Uhldingen-Mühlhofen, wo sie die SPD seit zehn Jahren im Rat vertritt. Der 39-jährige Berufsschullehrer Marco Theiling aus Immenstaad steht auf Platz 3, die 66-jährige Rechtsanwältin Hella Brändle aus Meersburg, wo sie 15 Jahre Gemeinderätin war, auf Platz 4. Auf Platz 5 kandidiert der 43-jährige Berufsschullehrer Domenico Ferraro aus Uhldingen-Mühlhofen, "um Boris zu unterstützen, da jede Stimme zählt".

Auf Platz 6 wurde Renate Schwarz-Govaers, Gemeinderätin aus Immenstaad, gewählt. Ihr folgt auf Platz 7 der 66-jährige Volker Schneider aus Meersburg, Professor für Materielle Staatstheorie an der Uni Konstanz. Auf den Plätzen 8 und 9 bewerben sich der 82-jährige Flugzeugbauingenieur und Gemeinderat Wolfram Klaar aus Uhldingen-Mühlhofen sowie der 57-jährige Immenstaader SPD-Ortsvereinsvorsitzende Detlev Pape.

Wahlkreisprogramm wird bald vorgestellt

Norbert Zeller, der Vorsitzende der SPD-Kreistagsfraktion, die derzeit acht Vertreter hat, leitete die Nominierungsversammlung, die in Meersburg stattfand. Er wies darauf hin, dass das Wahlkreisprogramm der SPD am 20. März in Ittendorf präsentiert und es auch auf die SPD-Internetseite eingestellt werde. Zeller hob hervor, zu den Verdiensten der Kreis-SPD zähle unter anderem, "dass eine Kindergartenfachberatungsstelle und ein Jugendreferent eingerichtet wurden". Mattes, das derzeit jüngste Kreistagsmitglied, sei für die Fraktion ganz wichtig, betonte Zeller. Einen zweiten Sitz im Wahlkreis IV zu erringen, "ist für uns sehr schwierig". Aber die Gesamtstimmenzahl der Liste zähle und "jeder, der kandidiert, trägt dazu bei, dass die SPD im Wahlkreis vertreten ist", so Zeller.