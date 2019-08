von Lena Reiner

Rana Kerdieh ist 21 Jahre alt, kommt aus Aleppo in Syrien, macht aktuell ihr Abitur und arbeitet nebenbei in der Meersburger Therme. Auf den Job ist sie durch eine Idee ihres Bruders und über den Umweg der Suche des DLRG nach Rettungsschwimmern gekommen. Die Prüfung zur Rettungsschwimmerin war für sie selbstverständlich, schließlich muss sie Menschen im Notfall vor dem Ertrinken bewahren können.

In Syrien war Rana Kerdieh Nationalschwimmerin

Rana Kerdiehs Berufswahl ist einerseits naheliegend, weil sie in Syrien als Nationalschwimmerin eigentlich ihre gesamte freie Zeit im Schwimmbad verbracht hat. Andererseits vermag der Gedanke auch zu irritieren: Eine junge Frau, die in einem Schlauchboot über das Mittelmeer floh, ohne sichere Aussicht im Notfall gerettet zu werden, will sich nun um Badegäste in der Therme kümmern, die sich eher durch Leichtsinn in Gefahr bringen. Rana Kerdieh verschwendet an solche Überlegungen keinen Gedanken. Stattdessen hofft sie, dass sie möglichst selten jemanden aus Lebensgefahr wird retten müssen.

„Weil wir sehr gut schwimmen können, wussten wir, dass wir notfalls bis ans Ufer kommen.“ Rana Kerdieh

Das Schlauchboot für die Überfahrt hatte vier Löcher

Tatsächlich hat ihre Fluchtgeschichte einen anderen Bezug zum Thema. Als ihre Geschwister und sie sich von der Türkei nach Griechenland aufmachten, wurden sie von den Schleusern vor die Wahl gestellt: Dableiben oder in ein altes Schlauchboot steigen, das schon vor der Abfahrt vier Löcher hatte. Damals waren ihre Schwestern 22, 19 und zwölf, ihr Bruder 21 und sie selbst 17 Jahre alt. „Weil wir sehr gut schwimmen können, wussten wir, dass wir notfalls bis ans Ufer kommen“, sagt Rana Kerdieh. Andere gaben ihnen den Tipp, sich schnell in Sicherheit zu bringen, falls das Schiff sinke. Doch die Geschwister beschlossen, im Zweifel für die anderen im Boot zuerst da zu sein: „Da waren so viele Kinder.“ Glücklicherweise kam das Boot heil ans Ufer und Rana Kerdieh lebt jeute mit ihrer Familie – inzwischen sind die Eltern nachgekommen – seit drei Jahren und neun Monaten in Deutschland.

Nächstes Ziel: eine gute Abiturprüfung

Auch sonst hat sich die junge Syrerin hier gut eingelebt. So gut, dass viele ihre Herkunft gar nicht erwarten. Das hat sie schon in unterschiedliche kuriose Situationen gebracht. Sie lacht und erzählt, wie ein anderer arabischer Muttersprachler im Bus erst einmal sprachlos war, als sie ihm in „seiner“ Sprache antwortete. In der Schule hat sie kürzlich ihre erste Präsentation im Deutschunterricht gehalten. „Ich war total aufgeregt, habe aber 13 Punkte geschafft“, erzählt sie und dass sie trotzdem überlegt, das eine Schuljahr zu wiederholen. Sie will sichergehen, am Ende eine gute Abiturprüfung abzulegen.

Gute Berufschancen sind Rana Kerdieh sehr wichtig. Ob sie letztlich mit 22 oder 23 Jahren ihr Zeugnis in Händen halten wird, ist für sie zweitrangig: „Mein Baba ist mein Vorbild. Er hat auch spät noch studiert und damit gemacht, was ihm wichtig war.“ Baba ist das Pendant zu Papa.

Aufgüsse in der Sauna sind Ranas Lieblingsjob

Für die nächsten Jahre hat die 21-Jährige jedenfalls ihren Traumjob gefunden. Ab Ende des Sommers darf sie sich über eine unbefristete Festanstellung in dem Nebenjob freuen. Ihr Lieblingsbereich ist dabei allerdings gar nicht die erwähnte Badeaufsicht, sondern es sind die Aufgüsse in der Sauna. Lachend erklärt Rana Kerdieh: „Als ich nach Deutschland kam, habe ich zum Schwimmen eine Hose bis zum Knie getragen. Heute gehe ich im Bikini baden und arbeite in der Sauna.“ Dabei betont sie, dass ihr in Syrien niemand vorgeschrieben habe, eine längere Hose zu tragen, im Gegenteil: „Ich wurde sehr frei erzogen und sollte mich immer so kleiden, dass ich mich selbst wohlfühle. Mein Baba hat mich in Deutschland sogar darauf hingewiesen, dass es mit Hose seltsam ist, weil niemand hier so angezogen ist.“

Was für sie die Sauna zum schönen Arbeitsort macht? „Es ist schön, dass hier niemand komisch guckt, wenn jemand anderes nackt ist“, sagt die Syrerin. Auch habe sie dort eine klare Aufgabe, während sie als Badeaufsicht häufig nur beobachte und nur etwas zu tun habe, wenn jemand sich nicht an die Regeln halte oder eben in Not gerät. „Es ist eine große Verantwortung, dass ich offiziell Menschenretten gelernt habe“, ergänzt Rana Kerdieh. Auch einen erweiterten Erste-Hilfe-Kurs hat sie inzwischen abgelegt und ist jetzt für das Deutsche Rote Kreuz ehrenamtlich aktiv.