Meersburg vor 1 Stunde

Räte und Fraktionen zum Ausgang der Kommunalwahl in Meersburg

Welche Erwartungen stellen die Räte und neu zusammengewürfelten Fraktionen an den künftigen

Meersburger Gemeinderat? Ideen sind unter anderem eine Uferrenaturierung und eine Elektrobahn. Peter Schmidt (CDU) sagte angesichts der Zersplitterung in sieben Gruppierungen: „Parteipolitik ist in Meersburg nicht das Maß aller Dinge.“