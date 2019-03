von Lorna Komm

Der abgeschlossene Breitbandausbau für das schnelle Internet ist nur eine der Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen, die in der vergangenen Amtszeit des Ortsvorstehers für Baitenhausen-Schiggendorf, Achim Homburger, verwirklicht werden konnten. Weitere Projekte waren für den Ortsteil Schiggendorf die Wasserversorgung und die Sanierung der Kreisverbindungsstraßen um den Ort. In Baitenhausen konnte die Weiterführung des Radwegs in der Serpentine verwirklicht werden. Weiterhin habe man im Dorfgemeinschaftshaus Informations- und Kulturveranstaltungen, wie Theateraufführungen und Konzerte, initiiert, berichtet Homburger.

Ortsvorsteher von Baitenhausen-Schiggendorf Achim Homburger unterhalb der Baitenhauser Kapelle. | Bild: Lorna Komm

Natürlich habe er das nicht allein stemmen können, sagt der Ortsvorsteher. Viele Projekte habe Wilfried Rupp, Mitglied des Ortschaftsrates, angestoßen. Auch das nächste geplante Projekt, der Dorfplatz, sei durch eine Anregung der Umweltgruppe, der Rupp angehört, auf den Weg gebracht worden, erklärt Homburger. „Leider“, so sagt er, „kandidiert Rupp für die nächste Kommunalwahl nicht mehr.“ Im Gegensatz zu Homburger, der bereits zwei Perioden als Ortsvorsteher hinter sich hat und davor von 2004 an stellvertretender Ortsvorsteher war. „Die Arbeit als Ortsvorsteher ist mir wichtig, um unsere Teilorte weiter zu fördern und lebenswert und zukunftsfähig zu erhalten“, begründet er seine erneute Kandidatur.

Gute Zusammenarbeit mit der Rathausspitze

Dabei hat er es nicht immer einfach, müsse doch jede Idee, jedes Projekt oder jeder Bauantrag durch den Gemeinderat der Stadt Meersburg abgesegnet werden. Doch die Situation habe sich verbessert. „In den vergangenen zwei Jahren konnten viele Projekte durch die neue Spitze in Meersburg realisiert werden“, hebt Homburger die gute Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung vor. Homburger nimmt regelmäßig an den Gemeinderatssitzungen in Meersburg teil, „so bin ich stets auf dem neuesten Wissensstand“, sagt er und fügt an, „auch wenn ich dort nur eine beratende Funktion habe.“ Deshalb kandidiere er auch zusätzlich für den Stadtrat, „damit das Stimmrecht für Baitenhausen-Schiggendorf in jeder Sitzung wahrgenommen wird".

Endgültige Gestaltung des Dorfplatzes

Es sind noch einige Projekte in Planung oder in den Anfängen. Der Fußweg zum Friedhof soll barrierefrei werden, die Straße von Schiggendorf nach Baitenhausen soll saniert werden und die angestoßene Sanierung des Backhauses mit integriertem Jugendraum in Schiggendorf ist noch nicht fertig. Auch die endgültige Gestaltung des geplanten Dorfplatzes berge noch Arbeit. „Der Gedanke ist viel in Eigenregie zu gestalten“, erklärt Homburger. Die Ideen aus der Bürgerschaft seien von der Planstatt bereits aufgenommen. Ein Dorffest im Frühjahr sei in Vorbereitung.

„Die Aufgaben eines Ortsvorstehers erfordern viel Zeit, gute, offene Kommunikation mit Allen und nicht zuletzt auch das Verständnis der eigenen Familie für dieses zeitintensive Engagement“, resümiert Homburger, der mittlerweile Großvater eines Enkelkindes ist.