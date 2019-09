Der zuständige Architekt Horst Kraus hat im Gemeinderat die Pläne für die Außenanlagen des Neubaus für die U3-Betreuung vorgestellt. Das Gremium zeigte sich zufrieden mit dem Konzept. Die Räte vergaben Bauleistungen und freuten sich über eine satte Kostenunterschreitung.

Stetten Stettens Gemeinderat stimmt Betriebskonzept und Leitbild des „Kindergartens-Krippe Farbenfroh“ zu Das könnte Sie auch interessieren

Parkflächenkonzept kommt an

„Wir haben nach wie vor einen Puffer von 80 000 Euro“, betonte Horst Kraus. Der Architekt informierte über Parkmöglichkeiten, Wege sowie Grün- und Freispielflächen. Demnach sind Parkflächen rechts und links der vorhandenen Plätze entlang der Straße angedacht. Dass die Stellflächen für die Mitarbeiter um einen gepflasterten Hofbereich herum gruppiert werden sollen, gefiel dem Gremium. Von dort aus plant Kraus eine Fußwegverbindung zum Seiteneingang der Schule sowie zum Krippenbau. Zwischen Schulgebäude und Autostellplätzen sieht der Bauplaner kleine bepflanzte Hügel vor: „Die Kinder sollen vom Klassenzimmer ins Grüne und nicht auf die Parkplätze sehen.“

Zwischen Schule und Krippenneubau ist viel Grün geplant. | Bild: Martina Wolters

Weiter ist ein Außenbereich für Kleinkinder geplant. Für einen großen Baum, der östlich der Schule steht und gefällt werden muss, soll Ersatz gepflanzt werden. Das Fällen sei notwendig, um Versorgungsleitungen zu legen. Nicola Barth (CDU) zeigte sich begeistert von den Plänen, merkte aber an: „An Bäumen würde ich nicht sparen.“ Vier Autostellplätze an der Schulstraße wegfallen zu lassen, wie vom Planer vorgeschlagen, lehnte sie ab. Auch Jürgen Kammerer (FWV) meinte, dass die Flächen benötigt würden.

37 400 Euro für die Kücheneinrichtung

Im Rahmen der Vergabe dreier Gewerke wollte er wissen, was in dem Angebotspreis von gerundet 37 400 Euro für die Kücheneinrichtung enthalten sei. Der Bauplaner erläuterte, die Altheimer Firma Roland's Küchenladen werde zwei Küchen liefern. Eine kleinere ohne Herd solle pädagogischen Zwecken dienen. Die Mensa soll mit einer Essensausgabestelle, einer Spülmaschine und einem Heißluftofen bestückt werden. Ferner vergab der Gemeinderat die Garten- und Landschaftsbauarbeiten (70 000 Euro) sowie die Dachbegrünung (17 000 Euro) an die Immenstaader Firma Klaus Negrassus.