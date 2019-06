von Theo Wieland

Hafenanlieger, Schiffseigentümer und Gäste hatten sich am Clubheim eingefunden. Die Bootssegnung kam in Zusammenarbeit des Vorstands der Segelkameradschaft Meersburg mit Pfarrer Matthias Schneider von der katholischen Kirchengemeinde Meersburg zustande.

Zur Bootssegnung hatte sich die Segelkameradschaft Meersburg zuerst zu Gebet und Gesang auf der Mole versammelt mit (hinten, von links) Pastoralreferent Alexander Ufer, Pfarrer Matthias Schneider und Kreuzträger Karl Lamb sowie vorne in der Mitte Helma Kammer, die den Gesang eines Seemannsliedes mit der Mundharmonika begleitete. | Bild: Theo Wieland

Für den Pfarrer war der nachmittägliche Termin am See östlich der Therme bereits der zweite nach dem gut besuchten Open Air-Gottesdienst am Vormittag. Pfarrer Matthias Schneider zog mit den Seglern und ihren Gästen hinaus zur Mole für eine kurze Gebets- und Gesangszeremonie. Thematisch hatte Pfarrer Schneider aus dem Evangelium die Perikope der Jünger mit Jesus im Boot und den aufkommenden Sturm gewählt (Mt 8,23ff), wo nach dem Sturm durch Jesu Eingreifen völlige Stille eintrat und darüber die Leute staunten: „Was ist das für ein Mensch, dass ihm sogar die Winde und der See gehorchen?“

Als weiteres Beispiel verwies Pfarrer Schneider die mit ihren Booten auf dem Wasser mit der Natur besonders verbundenen Segler auf den heiligen Franz von Assisi und sein Lob – „Laudato si, o mi Signore“ – der von Gott geschaffenen Natur: Sonne, Mond, Sterne, Meer, Kontinente, Licht und Dunkelheit, Tag und Nacht, Jahre und Gezeiten, Quellen und Felder.

Stets gute Fahrt und Rückkehr

Der Pfarrer wünschte allen, die mit dem Schiff unterwegs sind, ob beruflich oder als Hobby, echte Gläubigkeit und Vertrauen auf Gott und so stets gute Fahrt und Rückkehr. Auf der Mole und vom SKM-Schiff „Glonke“ aus, auf dem Pfarrer Schneider durch das Hafengelände vom Vorsitzenden Andreas Schenk und seinen Segelkameraden geleitet wurde, segnete er die im Hafen liegenden Schiffe. Pastoralreferent Alexander Ufer ergänzte auf der Mole mit einem Text über das Reisen.