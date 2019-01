Die städtischen Personalkosten sind mit rund 7,14 Millionen Euro in den Haushalt 2019 einkalkuliert. Damit machen sie 42 Prozent der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes aus. Der Stellenplan sieht 124,33 Stellen vor. Der Gemeinderat nahm die Personalkostenkalkulation und den Stellenplan zur Kenntnis. Außerdem bewilligte er eine unbefristete Vollzeitstelle im Bereich EDV/IT.

Im Vergleich zum Haushaltsansatz 2018 wuchsen die Personalkosten um neun Prozent, erklärte Amtsleiterin Hanne Löffler. Kämmerin Heike Sonntag hat im Haushalt eine Steigerung von 10,15 Prozent eingeplant. Allein die Tariferhöhungen für Angestellte und Beamte dürften sich auf rund 220 000 Euro belaufen, so Löffler. Die Kosten verteilen sich auf folgende Bereiche: Kernverwaltung: 2,855 Millionen Euro, das entspricht 40 Prozent. Kinderbetreuung und Schule: 2,168 Millionen Euro (30 Prozent). Hier stiegen die Kosten im Vergleich zu 2014 am deutlichsten, nämlich um 839 900 Euro. Bauhof: 944 000 Euro (13 Prozent), Jugendmusikschule und Stadtkapelle 480 400 Euro (sieben Prozent), Meersburg Tourismus: 406 300 Euro (drei Prozent), Stadtbücherei und Vineum 185 900 Euro (drei Prozent), Sonstiges: 96 900 Euro (ein Prozent). Die Erstattungen durch den Gemeindeverwaltungsverband (GVV) an die Stadt betragen 728 500 Euro und decken somit zehn Prozent des Personalhaushalts.

Waibel: "Nur durch Tariferhöhungen in die Höhe"

Markus Waibel (FW) meinte: "Es ist erstaunlich, wie sich der Personalhaushalt nur durch Tariferhöhungen in die Höhe schraubt", und damit sei ja keine Mehrleistung verknüpft. Boris Mattes (SPD) und Bürgermeister Robert Scherer bedauerten, dass immer mehr Aufgaben an die Kommunen delegiert würden. Christine Ludwig (Grüne) schlug vor: "Vielleicht könnte man sparen, wenn die GVV-Kommunen mehr zusammenarbeiten würden."

Der Bürgermeister begründete, warum eine neue Vollzeitstelle im Bereich EDV/IT nötig sei: Die beiden städtischen Kräfte, die ihn bisher, neben ihrer eigentlichen Tätigkeit in der Finanzverwaltung, betreuten, seien überlastet. Die Computersysteme würden immer aufwändiger, und wenn sie ausfielen, dann bedeute das einen großen Schaden für die Stadt und den Steuerzahler. Das sahen die Räte ein, so sagte Waibel, eine externe Betreuung sei extrem teuer. Boris Mattes (SPD) riet aber, "die Stelle mit Probezeit auszuschreiben".