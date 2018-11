von Lorna Komm

Natürlich ist es auch ihr Nachname, vor allem aber haben ihre Aussagen Auma Obama zur weltweit gefragten Botschafterin für ökologische, ökonomische und soziale Nachhaltigkeit gemacht: "Es reicht nicht, benachteiligten Menschen zu helfen, indem man ihnen nur Geld gibt. Genauso wichtig ist es, ihnen einen Raum zu schaffen, in dem sie sich frei entfalten können", betonte die Halbschwester des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama auch bei ihrem Vortrag im Meersburger Augustinum. Dort sprach Auma Obama am Freitag über Entwicklungsarbeit und stellte ihre Stiftung "Sauti Kuu – Starke Stimmen" vor.

Kontakt nach Meersburg kam auf Kreuzfahrt zustande

Obama war auf Einladung von Annemarie Keller und Bernhard Murso, einem Bewohner der Seniorenresidenz, nach Meersburg gekommen. Die Ärztin aus Weißenhorn bei Ulm und ihr entfernter Verwandter hatten auf einer Kreuzfahrt Vorträge von Obama gehört, begeisterten sich für ihre Ideen und begannen, ihre Projekte zu unterstützen. 2010 gründete Auma Obama ihre Stiftung für Kinder und Jugendliche. Die 58-Jährige, die unter anderem Germanistik studiert hat, hielt ihren Vortrag in deutsch. Einleitend bat sie darum, doch zu differenzieren: "Afrika ist kein armes Land", sagte Obama. Es sei ein Kontinent mit 54 Ländern. Allein ihr Geburtsland Kenia sei anderthalb Mal so groß, wie Deutschland und da gäbe es nicht nur arme Menschen.

Mit vielen Gesten unterstrich Auma Obama ihre Aussagen. | Bild: Lorna Komm

"Neue Wege", so sagte Obama, müssten in der Entwicklungsarbeit gegangen werden. Sie betonte den Wortteil "Arbeit", weil Entwicklungshilfe ihrer Meinung nach nicht der richtige Weg für die Unterstützung der Menschen in Afrika ist. "Hilfe ist nicht nachhaltig", betonte sie mehrfach in ihrem Vortrag. "Die Menschen müssen aus ihrer Abhängigkeit herausgebracht werden", lautet ihr Credo. Dafür müsse sich zum einen die Art der Unterstützung von außen ändern, zum anderen aber müsse sich auch die Mentalität der Empfänger ändern. "Armut ist keine Ausrede dafür, nichts zu tun." Es herrsche eine Opfermentalität, passiv werde gewartet, bis man alles umsonst bekommt. "Bettler- und Bittstellerkultur" nennt die 58-Jährige dieses Verhalten.

Für diese drastischen Worte habe sie in ihrem Herkunftsland Kenia viel Ärger und negative Kommentare erhalten. Sie sollte sich dafür entschuldigen, doch die selbstbewusste Frau steht hinter ihren Überzeugungen. Immer wieder unterstrich sie ihre Worte mit ausladenden Gesten und benutzte nicht nur nette Worte, um ihre Kritik an der klassischen Entwicklungshilfe zu äußern. "Wie können Menschen arm sein, wenn sie so viel Land haben?", fragte sie und lieferte die Antwort: "Keiner will mit seinen Händen arbeiten, weil der, der mit den Händen arbeitet, hat versagt", klärte Obama über die kulturelle Denkweise in Kenia auf.

Stiftung will Menschen zu mehr Eigenständigkeit verhelfen

Diese Sichtweise will sie mit ihrer Stiftung für Kinder und Jugendliche ab vier Jahren ändern. "Wenn diese merken, dass sie eine starke Stimme haben und dass ihnen zugehört wird, können wir die Eltern mit ins Boot holen und die Familien miteinbeziehen", erklärte die Gründerin. Als Beispiel führte sie die "Küchengärten" auf. Jede Familie, die ein Kind in der Stiftung hat, bekommt Unterstützung sich einen Garten anzulegen, um sich selber zu versorgen. "Sie bekommen nichts umsonst, nur das Wissen. Alles Weitere müssen sie selber machen." Mittlerweile würden die Familien Überschüsse verkaufen und könnten Geld ansparen. "Nachhaltiges ökonomisches Wachstum, Persönlichkeitsentwicklung und Aus- und Weiterbildung, sind die Säulen unseres Projekts", erläutert Obama die Ziele der Stiftung. Weiterhin habe Afrika noch saubere Luft, Land und Wasser, da sei Bioqualität noch biologisch. "Da haben wir, was die in Europa alle wollen", schloss die Rednerin ihren Vortrag.

Das Publikum lauschte gespannt den Ausführungen und hatte die Möglichkeit, Fragen zu stellen. | Bild: Lorna Komm

Anschließend führte Richard Rheindorf, Direktor des Augustinums, noch ein Kurzinterview mit Obama und auch die Zuschauer hatten die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Diese reichten vom Lob für das "Projekt der kleinen Schritte" bis zu Fragen nach Korruption in Afrika.

Zur Person Auma Obama wurde 1960 in Narobi geboren und wuchs in Kenia auf. Sie und der ehemalige US-Präsident Barack Obama haben denselben Vater aber verschiedene Mütter, sind also Halbgeschwister. Aura Obama hat an mehreren deutschen Universitäten Germanistik und Soziologie studiert. Parallel schloss sie in Berlin ein Studium an der Deutschen Film- und Fernsehakademie ab. Bei der Hilfsorganisation "Care" war sie Leiterin des Programms "Sport for Social Change". Im Sommer hat sie gemeinsam mit ihrem Bruder Barack Obama ein Sport- und Ausbildungszentrum für ihre Stiftung "Sauti Kuu" in Kenia eröffnet. Sie lebt in Deutschland, Kenia und England. (lko)

