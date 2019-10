Mit dem Bau der Einrichtung für Kinder unter drei Jahren ändert sich Einiges: Die Gemeinderäte legten per Neu-Satzung die Modalitäten für Kindergarten-und Krippenbesuch fest. Gleichzeitig beschlossen sie in der Ratssitzung eine entsprechende Gebührensatzung. Beim Preis für das künftig ausgegebene Mittagessen einigte sich das Gremium schnell. Über die eigentlich bereits abgestimmten, verlängerten Öffnungszeiten diskutierten sie länger.

Die Gemeinde Stetten will Eltern von Krippen- wie Kindergartenkindern ab März sowohl verlängerte Öffnungszeiten als auch ganztägliche Betreuung an vier Nachmittagen anbieten. Die Gebührenhöhe richtet sich nach der Kinderanzahl einer Familie.

Was die Kinderkrippen-Öffnungszeiten anging, gab es Unstimmigkeiten. Nicola Barth (FWV) wünschte sich, die Zeiten auf 15.30 Uhr festzusetzen. Eine weitere Stunde würde die Kleinstkinder überfordern, meinte die gelernte Erzieherin. Hauptamtsleiterin Daniela Warnkönig erinnerte an einen früher gefassten Ratsbeschluss. Darin habe das Gremium sich auf 15.30 Uhr geeinigt mit der Option, bei Bedarf um eine Stunde zu verlängern. Berufstätige hätten bereits Bedarf angemeldet. Warnkönig erläuterte die Kalkulation sei auf 16.30 Uhr berechnet worden. Tobias Heiß sprang Barth bei und meinte, der Personalschlüssel müsse nicht gleich zu Beginn am Limit gefahren werden. Warnkönig erklärte, es werde letztlich 6,2 Betreuungskräfte gemeinsamfür beide Einrichtungen geben, egal, wann deren Türen schließen würden. Auf Nachfrage von Alexandra Somoza, sagte Warnkönig, Meersburg und Daisendorf öffneten ebenfalls bis 16.30 Uhr. Die anwesende Kindergartenleitung Sonja Schembera gab zu Bedenken, dass der Kindergarten aktuell schon bis 16.30 Uhr geöffnet sei.

Preise für längeren Krippen-/Kitabesuch Angebot Zum 1. März bekommen Eltern die Möglichkeit, für ihre Kinder längere Öffnungszeiten mit einer zusammenhängenden Betreuungszeit von 30 Wochenstunden wahrzunehmen. Ferner wird eine Ganztagsbetreuung an vier Nachmittagen von Montag bis Donnerstag angeboten. Die Gebührenhöhe ohne Mittagessen wird gestaffelt nach der Anzahl der Kinder der jeweiligen Familie. Krippe Ein Betreuungsplatz für ein Einzel-Kleinkind kostet für vier Tage Ganztagsbetreuung (GT) und einen Tag verlängerte Öffnungszeiten(VÖ) mit 42 Betreuungsstunden 470 Euro. Ein Jahr später kommen noch einmal 14 Euro hinzu. Bei zwei Kindern in der Familie zahlen die Eltern zunächst 387 Euro, später dann 399 Euro. Bei vier und mehr Kindern in einer Familie liegen die Betreuungskosten für bei 245 Euro beziehungsweise 252 Euro ab dem Jahr 2021. Eine 36-stündige Betreuungszeit aufgeteilt nach zwei ganzen Tagen und drei Tagen mit VÖ schlagen bei einem Einzelkind mit 403 Euro zu Buche. Bei Zweikindfamilien kostet der Krippenplatz 332 Euro. Leben vier und mehr Kinder im Familienverbund, reduziert sich der Betreuungspreis auf 210 Euro. Da alle Krippenkinder mittags verpflegt werden, kommt eine Verpflegungsgebühr von 3,80 Euro hinzu für jedes Essen. Kindergarten Die Betreuungskosten für Kindergartenkinder aus Einkindfamilien liegen bei 273 Euro für 42 Stunden(4 Tage GT+1 Tag VÖ). Eltern von zwei Kindern zahlen pro Betreuungsplatz 232 Euro. Bei drei Kindern sind es 156 Euro. Der Preis für eine dreitägige GT plus zwei Tage VÖ liegt bei Einzelkindern bei 240 Euro. Für Zweikindfamilien sind 205 Euro für die 39 Betreuungsstunden zu leisten. Größere Familien mit vier oder mehr Kids105 Euro zu entrichten. Fünf Tage VÖ mit gesamt 30 Stunden kosten für Einzelkinder 143 Euro, für zwei Kinder 122 Euro, für drei 81 Euro und darüber hinaus 65 Euro. Kindergartenkinder dürfen mittags in der neuen Mensa für 3,80 warm essen.

Alle Räte mit den Gebühren einverstanden

Kalkuliert haben Kämmerer Ewald Gessler und Warnkönig die Benutzungsgebühren nach einer Konzeption aus dem Gemeinderatsgremium. Berücksichtigt werde darin, dass zu 90 Prozent Kinder aus Ein-und Zweikindfamilien die Bildungseinrichtung besuchen. Bei den Gebühren für Dreikind-Familien entsprächen die Beiträge weitgehend dem Gemeindetagmodell. Mit der Gebührenkalkulation waren alle Räte einverstanden. Bei den Preisen für das neue Essensangebot am Mittag standen verschiedene Vorschläge im Raum. Jürgen Kammerer (FWV) tendierte eher zu 4 Euro je Mittagsmahlzeit. Nicola Barth (FWV) war für unterschiedliche Essensbeiträge für U3- und Kinder über drei Jahren. Ihr Fraktionskollege Klaus Horn wollte „niederschwellig arbeiten“ und plädierte für 3,80 Euro für alle. Bürgermeister Daniel Heß sah das ähnlich. Zwar sei das Catering noch nicht endgültig vergeben, doch alle drei Firmen im Rennen böten qualitativ hochwertiges Essen an. Auf Nachfrage von Barth erklärte Warnkönig, die Essensbeiträge sollten monatlich vorausgezahlt werden. Eine rechtzeitige Abmeldung einer bestellten Mahlzeit bei Krankheit des Kindes verhindere, dass gezahlt werden müsse. Bis auf Heiß gaben letztlich alle Räte grünes Licht für beide Satzungen.