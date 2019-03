Meersburg vor 1 Stunde

Norma will Metzger, Bäcker und Getränkemarkt in der Filiale halten

Der Norma-Markt in Meersburg soll erweitert werden – das soll nicht zu Lasten der Mieter gehen, die in dem Komplex eine Bäckerei, eine Metzgerei und einen Getränkemarkt betreiben. In der Gemeinderatssitzung versicherte der Norma-Expansionsleiter, man wolle die bestehenden Geschäfte nicht verdrängen. Die Mieter hätten erklärt, sie wollten grundsätzlich am Standort bleiben.