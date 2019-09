Der Landkreis hat in vier neue Messtürme und eine neue mobile Messanlage investiert. Einer der neuen Blitzer befindet sich an der Bundesstraße 33 beziehungsweise Stettener Straße in Meersburg, stadteinwärts hinter der Agip-Tankstelle.

Überwachung in beide Fahrtrichtungen möglich

An dem Standort gilt Tempo 50. Laut Landratsamt kann der Messturm flexibel mit jeweils bis zu zwei Messeinschüben bestückt werden und damit den Verkehr in beiden Fahrtrichtungen überwachen. Bürgermeister Robert Scherer berichtet: „Wir rechnen mit einer Inbetriebnahme durch das Landratsamt in circa zwei Wochen.“ Schon mehrfach war ein Blitzer an der Stettener Straße im Meersburger Gemeinderat diskutiert worden. Im zweiten Anlauf hat es Scherer zufolge nun geklappt. Der Messturm wurde durch das Landratsamt genehmigt. Während der Installation war zeitweise eine Straßensperrung mit Ampelregelung notwendig. An die Messanlage sind gewisse Erwartungen gebunden.

Bürgermeister Scherer erklärt dazu: „Wir erhoffen uns dadurch natürlich für den Durchgangsverkehr eine Senkung der Geschwindigkeiten auf diesem Abschnitt und somit mehr Sicherheit für die anderen Verkehrsteilnehmer auf der Straße, genauso wie eine Senkung der Belastung der Anwohner.“ Der Bodenseekreis investiert in die neuen Standorte und Anlagen insgesamt 450 000 Euro.

3,1 Millionen Euro Einnahmen im Bodenseekreis

Die Straßenverkehrsbehörde hat damit 24 stationäre und zwei semi-stationäre Messanlagen sowie weiterhin zwei Messfahrzeuge mit Personal im Einsatz, wie das Landratsamt mitteilt. Dem Haushalt des Landkreises flossen durch die Verkehrsüberwachung 2018 rund 3,1 Millionen Euro an Einnahmen zu. Hieraus werden demnach die Personal- und Verwaltungskosten bestritten, die vorhandene Technik instandgehalten und Investitionen getätigt. Die Städte Friedrichshafen und Überlingen haben eigene Verkehrsrechtsbehörden und betreiben somit eigene Messanlagen.

An der Stettener Straße hatte es in der Vergangenheit lediglich rot-weiß gestreifte Anzeigetafeln gegeben, die das Tempo gemessen und die aktuell gefahrene Geschwindigkeit mitsamt eines Smileys angezeigt hatten.