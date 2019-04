Jugendlichen einen einfachen Zugang zu Erwachsenen zu geben, um zusammen über alle Themen neutral reden zu können: Diese Grundidee liegt den Programmen der Mentorstiftung zugrunde. An der Sommertalschule fand hierzu ein Inspirationstag für das erste Kennenlernen statt. Eine langfristige Zusammenarbeit sei gewünscht, sagte Schulleiterin Tanja Fäßler.

Sybille Perez Rodriguez, Geschäftsführerin der Mentorstiftung, fasste den Zweck des kostenfreien Angebots zusammen: "Wir wollen die Jugendlichen auffangen und ihnen auf den Weg helfen.“ Insbesondere in der Pubertät träfen die Jugendlichen wichtige Entscheidungen für ihr Leben, "die Weichen stellen“. Bei Fragen und Unsicherheiten wandten sie sich aber nicht unbedingt an die eigenen Eltern oder Lehrer.

Die Mentorstiftung bietet die Möglichkeit zu einem ungezwungenen Kontakt zu Erwachsenen, die nicht aus dem gewohnten Umfeld des Jugendlichen kommen.

Beim Gruppenmentoring erzählt der Mentor einer Kleingruppe mit vier bis sechs Schülern aus seinem Leben. Die Bandbreite der Themen ist groß: vom eigenen beruflichen Lebensweg über familiäre Situationen, wie Scheidung, oder vom eigenen Scheitern, wenn ein Ziel mal nicht erreicht wurde. "Das Leben verläuft nicht immer gerade“, sagt Perez "und den Kindern macht es Mut zu hören, dass es auch mal nicht geklappt hat.“

Im Speed-Dating-Verfahren hatten die Achtklässler der Gemeinschaftsschule die Gelegenheit, mit acht verschieden Erwachsenen zu reden oder einfach nur zuzuhören. "Die Mentoren kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen“, erklärt Perez. Man sei in der Region gut vernetzt mit kleinen und großen Betrieben, dazu kämen Mentoren der verschiedensten Gemeinschaften, wie der Rotarier, des Lions-Clubs, der Industrie- und Handelskammer oder des Unternehmernetzwerks Business Network International (BNI).

Viele Fragen der Schüler richteten sich zu beruflichen Perspektiven. "Wir sind aber keine Berufsbildungsmaßnahme“, erläuterte Perez und fügte an, "wir wollen die Jugendlichen stärken, ihnen Mut machen, sich selber zu helfen."

In den 7. Klassen lief zeitgleich ein Gewaltpräventionsprogramm. Außerdem bietet die Organisation auch Antiaggressionstraining, Eltern- oder Motivationstraining sowie Vorträge mit Marco Deutschmann, der wegen Drogenschmuggels sieben Jahre im Gefängnis saß und nun als Motivationstrainer arbeitet.

Den Schülern gefielen die Gesprächsrunden mit den Erwachsenen. "Wir können alles fragen, die Mentoren erzählen uns alles“, sagte der 13-jährige Magnus aus der 8. Klasse. Seine 14-jährige Mitschülerin Martina hatte anfangs die Befürchtung, dass ihnen langweilige Frontalvorträge gehalten werden. Abschließend fand sie es gut, "die Erfahrung machen zu dürfen“. Alle Gesprächspartner des Inspirationstags seien sehr freundlich gewesen. "Die Gesprächsrunden waren gut. Viele Fragen, die ich hatte, wurden beantwortet“, erklärte die Schülerin.

Einer der Mentoren, der in räumlicher Nähe zur Sommertalschule arbeitet, ist Zimmerermeister Joris Neyrinck. Er erzählte den vier Schülern an seinem Tisch, wie er zu seinem Beruf kam, wie er sich weiterbildete und welche körperlichen Belastungen der Beruf auch mit sich bringen kann. Offen erzählte er seinen jungen Zuhörern persönliche Dinge und ermunterte sie, selber Fragen zu stellen. Die beiden Jungs und die zwei Mädchen hatten zwar schon genaue Vorstellungen davon, wie es bei ihnen nach der Schule weitergehen soll, dennoch befanden sie das Gespräch als interessant und nützlich.

Mentorstiftung

1994 wurde Mentor International zusammen mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) von Königin Silvia von Schweden in Stockholm gegründet. Ziel ist es, Jugendliche zu motivieren und zu stärken, damit sie eine Chance auf Bildung und eine Perspektive auf ein erfülltes Leben haben. In Schweden werden die Präventionsprogramme in allen großen Städten umgesetzt. In Deutschland ist Mentor seit 2016 dabei, die Organisation aufzubauen. Vorstandsvorsitzende ist Bettina Gräfin Bernadotte von der Insel Mainau. Sie verbindet eine familiäre Beziehung zu Königin Silvia. Die Organisation bietet den Schulen verschiedene Programme, vom eintägigen Inspirationstag über neunmonatiges Gruppenmentoring bis hin zum einjährigen Eins-zu-Eins-Individual-Mentoring.