Die Narrenzunft Schnabelgiere hat eine neue Fahne entwerfen und produzieren lassen, die Interessierte auch erwerben können. Ihr Gestalter ist der Überlinger Fridolin Mandausch, der der Narrenzunft bei der Vorstellung des neuen Schmuckstücks am vergangenen Samstag das von ihm gemalte Originalbild überreichte. Es zeigt die Symbolfigur der Meersburger Fasnet, den Schnabelgiere, begleitet von Dominos und umringt von Mäschgerle, vor dem Obertor.

"Wir wollten mal was anderes als die Meersburg", sagt Zunftmeister Norbert Waßmer zu dem farbenfrohen Motiv. Mandausch hält seit Jahrzehnten malerisch die Fasnet in Überlingen fest, führt das Überlinger Narrenbuch, macht die Kulissen für den Frauenkaffee und vieles mehr. Im vergangenen Jahr zeigte die Überlinger Galerie Gunzoburg seine Ausstellung "Unsere Fasnet". Bei dieser Gelegenheit sprach Waßmers Vorgänger Peter Schmidt Mandausch an, ob er für die Schnabelgiere-Zunft eine neue Fahne kreieren würde.

Gleich der erste Entwurf ein Volltreffer

Mandausch sagte zu: "Es ist erstmals, dass ich Fastnacht außerhalb der Überlinger Mauern gemalt habe." Anfragen aus anderen Städten habe er bisher immer abgelehnt. Denn: "Ich muss da daheim sein", damit er sich ein lebendiges Bild von der Fasnet machen könne. "Meersburg ist für mich auch eine gewisse Heimat", begründet er sein Ja. Schon Mandauschs erster Entwurf war laut Waßmer ein "Volltreffer" und wurde umgesetzt.

Das Motiv ist dank eines neuen Materials auf beiden Seiten der Fahne sichtbar. Die Fahne ist bei Nils Schweikhardt (Feldmann Optik, Stettener Straße 1) erhältlich. Es gibt sie in drei verschiedenen Größen: 80 Mal 150 Zentimeter (40 Euro), 120 Mal 230 Zentimeter (100 Euro), 150 Mal 290 Zentimeter (140 Euro).